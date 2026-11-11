Fibra GAP ya tiene una nueva fecha para su debut en BIVA.

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Fibra GAP modificó las condiciones de su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). El fideicomiso de inversión en energía e infraestructura de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de aeropuertos como el de Guadalajara y Puerto Vallarta, redujo 17.3% el monto máximo que busca recaudar, aunque incrementó casi cuatro veces el número de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs) que contempla emitir.

De acuerdo con un nuevo borrador del prospecto de colocación, con Información Clave para la Inversión (DICI), Fibra GAP busca captar hasta MXN$8,432 millones, frente a los MXN$10,200 millones contemplados en el prospecto anterior. La diferencia representa MXN$1,768 millones menos respecto al monto originalmente planteado.

El ajuste también mostró una modificación en la estructura de la emisión. En el prospecto previo -publicado en septiembre pasado-, se contempló hasta 101.95 millones de CBFEs, la borrador más reciente establece un máximo de 400 millones de certificados, con un rango de precio de colocación de entre MXN$20 y MXN$21.08 por título.

El documento, publicado en BIVA, también muestra que se pateó nuevamente la fecha de la oferta pública primaria nacional, tentativamente, para el 26 de noviembre.

Fibra GAP mantiene participación de 4.2% en 12 aeropuertos

Pese al recorte en el monto de captación, la estructura de inversión del fideicomiso mantiene su objetivo de adquirir una participación de 4.2% en cada una de las 12 sociedades aeroportuarias elegibles iniciales.

Entre ellas se encuentran las operadoras de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Tijuana, Bajío, Aguascalientes, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Morelia y Mexicali.

Sin embargo, el nuevo borrador del prospecto mostró cambios en el número de acciones que el fideicomiso contempla suscribir en tres sociedades.

En el caso de la operadora del aeropuerto de Guadalajara, el número de acciones pasó de 992.4 millones a cerca de 1,049.4 millones, un incremento de 5.7%.

Para la sociedad que opera el aeropuerto de Puerto Vallarta, la cifra aumentó de 390.4 millones a 399.1 millones de acciones.

En contraste, para la operadora del aeropuerto de San José del Cabo, el número de acciones disminuyó de 214 millones a 196.5 millones, esto es una contracción de 8.2%, de acuerdo con el documento.

Las otras nueve sociedades mantienen los números de acciones contemplados en la documentación anterior.

Para la operación, Grupo Financiero BBVA México y Grupo Financiero Santander fungirán como sus intermediarios colocadores y estructuradores. Mientras que Monex será su intermediario colocador.

Fibra GAP será el segundo vehículo bajo el régimen de FIBRA E en el sector de aviación, después del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que buscaba financiar el proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto.