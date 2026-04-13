La taquería El Huequito, con más de 60 años de historia en México, tiene un plan de expansión 2026 en el que prevé la apertura de 10 sucursales en la Ciudad de México y la preparación de su internacionalización hacia Sudamérica. La cadena de restaurantes de tacos al pastor arrancó hace 67 años, en 1959, en el Centro Histórico. El nombre proviene del pequeño local de apenas un metro cuadrado de superficie, ubicado en el número 21 de la Calle Ayuntamiento. Sus fundadores, Guillermo Buendía y Amelia González, crearon un concepto de tacos al pastor gourmet que les ha permitido destacar de la competencia y crecer al grado de franquiciar el modelo de negocio. Hace cuatro años, El Huequito se transformó de un restaurante familiar a una empresa moderna, institucionalizada y con tecnología, a través del modelo de franquicia con el respaldo, preparación y apoyo del Instituto Latinoamericano de la Franquicia (ILAF). Jorge Valencia, presidente del ILAF dijo, en el comunicado del plan de expansión, que “una marca tradicional y un dueño que tiene la convicción de institucionalizarse, llegar a las nuevas generaciones, proteger sus marcas y secretos industriales, estandarizarse, trabajar en la cadena de suministro y tecnificarse, puede competir con las grandes marcas internacionales ante un inversionista que busca modelo de negocios serios”. La compañía presume que el modelo de franquicia conserva la esencia de ese pequeño local con el que inició la marca debido a que todos los insumos se surten desde su cocina central, innovación que le permite unificar los sabores, porciones y presentaciones en todas sus franquicias. Para Patricia Lira, fundadora del concepto, el éxito del huequito es: “utilizar los mejores insumos preparados con la mejor calidad y la receta secreta del tradicional del taco al pastor (que no lleva ni piña ni cilantro), en un lugar cómodo, con diseño arquitectónico moderno donde el comensal pueda disfrutar con la familia a precios justos”. Actualmente El Huequito cuenta con 17 unidades en el área metropolitana, la más reciente se inauguró esta semana en Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México. La empresa asegura que cada apertura genera aproximadamente 15 empleos directos y se apoya con una cadena de proveeduría de más de 20 empresas nacionales. Como parte de la evolución de la marca, y para permanecer vigente, El Huequito ha implementado un proceso de rebranding con el objetivo de modernizar su imagen y alinearla con las nuevas generaciones. Con más de seis décadas de historia, la empresa reafirma así su objetivo de consolidarse como una de las marcas mexicanas más representativas en el segmento de taquerías y comida mexicana, manteniendo como eje central su esencia: el sabor auténtico que le ha dado identidad desde sus orígenes.