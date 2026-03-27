La alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha un programa de apoyo económico dirigido exclusivamente a mujeres que dedican su vida a cuidar de otras personas. Se trata de la Tarjeta Violeta una iniciativa que entrega 15,000 pesos anuales a mujeres cuidadoras que atienden a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores sin autonomía económica. El beneficio llegará a 1,000 mujeres seleccionadas con base en su grado de vulnerabilidad, por lo que conocer los requisitos a tiempo puede marcar la diferencia entre obtenerlo o quedarse fuera. El programa social está dirigido a mujeres mayores de 18 años que realicen labores de cuidado de manera permanente y que residan en alguna de las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. Además, no deben pertenecer a otro programa social de la misma naturaleza —ya sea local o federal— ni ser servidoras públicas de esa demarcación. La selección de beneficiarias se determinará a través de un estudio socioeconómico, priorizando a quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad. Para tramitar la Tarjeta Violeta de forma presencial, es indispensable llevar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y CURP —en caso de que no esté incluida en el INE—. Dependiendo de la persona que se cuida, los documentos adicionales varían: si es un menor, se requiere acta de nacimiento y CURP; si es un adulto mayor, INE y CURP; y si se trata de una persona con discapacidad, acta de nacimiento o INE según la edad, más un certificado médico. El registro es exclusivamente presencial en la explanada techada de la alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 09:00 a 14:30 horas, con un límite de 500 fichas diarias. Es importante destacar que las autoridades aclararon que no existen preregistros en línea, listas previas ni apartados de lugar, por lo que acudir temprano es clave para asegurar un turno. El periodo de registro corre del 23 al 27 de marzo, es decir, el plazo vence hoy mismo.