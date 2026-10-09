Brigadas en CDMX para ayudar a los más nenecitados de la ciudad.

Para todos los habitantes de la Ciudad de México, el Gobierno de Clara Brugada informó que existen cinco programas sociales con apoyos económicos que abarcan a diversos grupos marginados. Desde la cuna, pasando por los campesinos hasta los hombres adultos, la CDMX trabaja para que más ciudadanos vulnerables tengan mayores oportunidades.

“Desde la cuna hasta la edad adulta, en la Ciudad de México impulsamos programas sociales que acompañan a las familias, reconocen los cuidados y fortalecen el bienestar”, informó el Gobierno de México en su idea de una capital transformada con apoyos económicos que hacen parte del paquete de políticas sociales y públicas fundada en los derechos de las personas.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX. Programa sociales que ofrece la ciudad para sus vecinos. Gobierno CDMX

“De la cuna a la edad adulta” todos los planes sociales que destacó la CDMX

Estos son los cinco programas sociales que ayudan a diferentes grupos de la capital a mejorar sus vidas.

Pensión Hombres Bienestar: entrega 3 mil pesos bimestrales a hombres de 60 a 64 años

Ingreso Ciudadano Universal: entrega 2 mil pesos bimestrales a personas de 57 a 59 años

Del Campo a la Ciudad: no entrega dinero, pero acerca productos del campo de forma directa a las comunidades con precios accesibles

Ciudad que Cuida a quien Cuida: entrega 2 mil pesos bimestrales

Mercomuna: entrega hasta 3 mil pesos en vales para el consumo en negocios y mercados públicos.

Programas de SEBIEN: Cinco programas que van desde la cuna hasta la edada adulta en la CDMX. Gobierno CDMX

Comedores para el Bienestar en CDMX: modalidades y acceso a la alimentación

Otro de los programas sociales que ofrece el Gobierno de la CDMX. es el Programa de Comedores para el Bienestar busca, cuyo objetivo es “garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, saludable y de calidad para las personas que habitan o transitan por la capital”, principalmente en áreas de alta marginación, mediante comida completa a bajo costo o gratuita.

Comunitarios: Ofrecen raciones a bajo costo.

Públicos: Brindan alimentos de forma gratuita.

Consolidados: Fortalecen espacios de mayor capacidad.

Come Móviles: Unidades itinerantes para zonas de difícil acceso.

Emergente: Implementado en contingencias o emergencias sociales.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Sociales es la encargada de nuclear todos estos programas y otros apoyos sociales en toda la Ciudad de México.