El Gobierno entregará 2.000 pesos bimestrales a mujeres y hombres de 27 a 59 años.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la ampliación del Programa Ingreso Ciudadano Universal, con la incorporación de 25 mil nuevas personas de entre 57 y 59 años, lo que eleva el padrón a 97 mil beneficiarios. La administración capitalina reiteró que este apoyo económico se entrega sin condicionamientos y forma parte del derecho al ingreso garantizado establecido en la Constitución local.

Durante la entrega de apoyos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se trata de un programa único en el país. “Hoy estamos haciendo entrega de un programa social orgullo de la Ciudad de México. Es el Ingreso Ciudadano Universal que viene en el artículo 10 como el mínimo vital que garantiza a toda la población un apoyo económico", afirmó. Además, subrayó: “Es el único programa en todo el país que reconoce el derecho de todos y de todas a un ingreso garantizado por el Estado”.

Confirmado | El Gobierno amplió el Ingreso Ciudadano Universal y más personas podrán recibir este apoyo económico sin condiciones Gobierno de CDMX

¿Quiénes pueden recibir el Ingreso Ciudadano Universal?

El programa está dirigido a personas que tienen entre 57 y 59 años con 10 meses, residen de manera permanente en la Ciudad de México y no reciben otro apoyo gubernamental de la misma naturaleza. Las personas beneficiarias obtienen un depósito de 2,000 pesos bimestrales, el cual se entrega de forma permanente mientras cumplan con los criterios establecidos.

Al explicar el alcance del programa, Clara Brugada señaló que este apoyo representa un derecho social y no una ayuda temporal. “Programa Ingreso Ciudadano Universal es como una pensión porque los beneficiarios van a recibir de manera permanente cada bimestre 2,000 pesos.”

La jefa de Gobierno destacó que este esquema busca garantizar un ingreso mínimo para un sector de la población que aún no accede a una pensión para adultos mayores y reiteró que forma parte de una estrategia de bienestar más amplia. Gobierno de CDMX

Requisitos para solicitar el apoyo

Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 57 y 59 años con 10 meses .

Vivir de forma permanente en la Ciudad de México .

No recibir otro apoyo económico gubernamental de la misma naturaleza.

Realizar el trámite de incorporación de manera personal y directa .

Presentar identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento (si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación).

CURP (cuando no esté visible en la identificación oficial).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Las autoridades recordaron que toda la documentación debe estar vigente y que la información presentada debe coincidir con los datos proporcionados durante el proceso de registro para evitar contratiempos en la incorporación.

"Programa Ingreso Ciudadano Universal es como una pensión porque los beneficiarios van a recibir de manera permanente cada bimestre 2,000 pesos." Gobierno de CDMX

La meta es llegar a 155 mil beneficiarios este año

Con la incorporación de las nuevas personas beneficiarias, el Gobierno capitalino informó que el programa ya alcanza 97 mil apoyos entregados y que la meta para este año es beneficiar a 155 mil habitantes de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno destacó que este esquema busca garantizar un ingreso mínimo para un sector de la población que aún no accede a una pensión para adultos mayores y reiteró que forma parte de una estrategia de bienestar más amplia.

Lo que anunció el Gobierno de la Ciudad

Se incorporaron 25 mil nuevas personas al programa.

Ya existen 97 mil beneficiarios del Ingreso Ciudadano Universal.

La meta para 2026 es alcanzar 155 mil apoyos .

El apoyo económico es de 2,000 pesos bimestrales .

El programa está dirigido a personas de 57 a 59 años con 10 meses.

Además, Clara Brugada recordó que este apoyo convive con otros programas sociales. “Las mujeres recibirán del Gobierno Federal un apoyo de Mujeres Bienestar y los hombres recibirán del Gobierno de la Ciudad el apoyo de Hombres Bienestar de 3,000 pesos bimestrales“, explicó. Finalmente, reiteró el objetivo de la administración capitalina: “Seguiremos construyendo una economía moral donde nadie quede excluido de la prosperidad”, al tiempo que calificó a las personas beneficiarias como “los protagonistas y constructores de nuestra gran ciudad”.