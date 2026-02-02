El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres (derecha), destacó que el endeudamiento no rebasará la capacidad de pago del país.

En esta noticia Pemex mantendrá endeudamiento neto cero

Al cierre de 2025, y por primera vez en la historia, la deuda neta pública de México rebasó el billón de dólares y representó un aumento de 75% desde que llegó la 4T al gobierno.

La deuda neta alcanzó u$s 1,054 billones incluso con un tipo de cambio favorable para el país.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres (derecha), destacó que el endeudamiento no rebasará la capacidad de pago del país. Cortesía Secretaría de Hacienda.

En pesos, la deuda se ubicó en MXN $18.95 billones, MXN $8.1 billones más que al cierre de 2018, año en el que llegó la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República.

En los últimos 7 años el promedio de endeudamiento fue de MXN $1.16 billones por año, lo que se compara con un promedio de MXN $916,000 millones en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador negó que fuera a dejar un país sobreendeudado.

“No tenemos nada qué temer, se están manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad y al mismo tiempo vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo”, aseguró el mandatario.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora Torres, reconoció en conferencia que la deuda continuará creciendo mientras haya déficit público.

“La deuda es la acumulación de los déficits, la deuda es un stock, el déficit es el flujo. La generación de déficit significa la acumulación de un mayor saldo a lo largo del tiempo. Cuál es la estrategia de convergencia fiscal, que los pasivos públicos no crezcan por encima de la capacidad de pago y la capacidad de pago está dada por el crecimiento de la economía”, comentó el funcionario.

Pemex mantendrá endeudamiento neto cero

Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, mantendrá un endeudamiento cero, pese a listar una posible emisión de bonos por hasta 31 mil millones de pesos este año, aseguró la Secretaría de Hacienda.

María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, dijo en la misma conferencia que la solicitud de Pemex ante la Comisión Nacional de Valores del programa de emisión de deuda no cambia el plan de endeudamiento neto cero de la empresa.

La funcionaria dijo que lo que autoriza la CNBV es un programa que se puede ejecutar en el tiempo y no significa que esa cantidad es la que se vaya a solicitar, al tiempo que aseguró que se mantendrá una estrecha coordinación con Pemex para mantener el endeudamiento neto cero.

“Lo que hemos venido viendo es una reducción importante en la prima de riesgo de la empresa y en el costo de financiamiento, a partir de las medidas que se tomaron con las diferentes operaciones que se hicieron a lo largo del año pasado”, mencionó.