La Secretaría de Hacienda actualizará todos los impuestos en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las nuevas cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Se contemplan incrementos vinculados a la inflación anual y tendrá impacto directo en productos como combustibles, bebidas saborizadas y artículos con nicotina.

La disposición se basa en las atribuciones legales vigentes y será obligatoria a nivel nacional desde el inicio del próximo año. El ajuste forma parte de la actualización anual prevista en la ley, cuyo objetivo es proteger el valor real de la recaudación frente al alza generalizada de precios.

En este contexto, la autoridad fiscal definió nuevas cuotas específicas por litro, tonelada o pieza, además de los montos correspondientes a las participaciones para las entidades federativas.

¿Cuánto aumentará el IEPS en 2026?

El acuerdo, firmado por el Subsecretario de Ingresos, establece un factor de actualización de 1.0379 para el ejercicio fiscal 2026 . Este cálculo se realizó a partir de la comparación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2025, ubicado en 142.645 puntos, con el de noviembre de 2024, de 137.424 puntos.

El resultado representa un incremento de 3.79%, mecanismo contemplado en la legislación para conservar el poder adquisitivo de los ingresos fiscales.

La publicación del acuerdo se da en un entorno económico definido por un tipo de cambio de 18.0065 pesos por dólar y un valor de la Unidad de Inversión (UDI) de 8.6557 pesos, referencias que enmarcan el cierre de 2025 y el inicio del año fiscal 2026.

¿Cuánto aumentará el combustible en 2026?

Para los combustibles automotrices, la SHCP fijó las siguientes cuotas del IEPS:

Gasolina con menos de 91 octanos: 6.7001 pesos por litro.

Gasolina de 91 octanos o más y combustibles no fósiles: 5.6579 pesos por litro.

Diésel: 7.3634 pesos por litro.

A estas cifras se agregan las cuotas destinadas a las entidades federativas, que serán de 59.1390 centavos por litro para la gasolina menor a 91 octanos, 72.1605 centavos para la de mayor o igual a 91 octanos y 49.0817 centavos por litro para el diésel.

Otros insumos, como el propano, butano y la turbosina, también presentan ajustes de acuerdo con su unidad de medida.

El impacto del IEPS en bebidas saborizadas y nicotina

En el caso de las bebidas saborizadas, se establecieron cuotas que no se actualizarán con el factor general en 2026: 3.0818 pesos por litro para las bebidas con azúcares añadidos y 1.50 pesos por litro para aquellas con edulcorante.

En cuanto a los productos con nicotina, el gravamen se extiende más allá del tabaco labrado. Para el año próximo, la cuota específica por cigarro será de 0.8516 pesos, con un esquema de incrementos anuales que prevé alcanzar los 1.1584 pesos por unidad en 2030.

Las nuevas tarifas del IEPS, determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y se reflejarán en los precios finales de venta a nivel nacional.