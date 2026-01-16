En esta noticia El respaldo de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa productiva del Estado, alista la colocación de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valores donde espera recaudar hasta 31,500 millones de pesos, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

Según el prospecto de colocación, se espera que esta emisión se realice entre el 3 y el 13 de febrero próximo.

Los instrumentos, identificados con las claves PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26-U, se encuentran bajo el amparo de un nuevo progra,a de certificados bursátiles de largo plazo por un monto de hasta 100,000 millones de pesos.

Al detalle, el bono PEMEX 26 tendrá un plazo de aproximadamente cinco años y pagará intereses cada 28 días a una tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo; el bono PEMEX 26-2 tendrá un plazo de aproximadamente ocho años y pagará intereses semestralmente a una tasa fija nominal; y el bono PEMEX 26-U tendrá un plazo de aproximadamente 10 años y pagará intereses semestralmente a una tasa fija rea.

“Los recursos derivados de la colocación ingresarán en su totalidad a la tesorería de la emisora y serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026”, se lee en el documento.

El respaldo de Pemex

La emisión de Pemex recibió la nota “AAA”, la más alta en la escala de Moody’s Local y HR Ratings, con perspectiva estable. Esta calificación indica una muy alta capacidad de pago y un riesgo crediticio mínimo.

De acuerdo con Moody’s, la calificación se sustenta en los recientes apoyos del Gobierno de México, orientados a fortalecer la liquidez de Pemex y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones financieras de corto plazo.

“Moody’s Local México considera que estas operaciones, en conjunto con la Reforma Constitucional en Materia Energética y la publicación del Plan Estratégico 2025–2035, fortalecen el compromiso del Gobierno Federal de seguir impulsando la viabilidad operativa y financiera de la empresa”, señaló la calificadora.

Las casas de bolsa Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y BX+ fungen como los intermediarios colocadores.