En esta noticia Recuperan ganancias tras tope a comisiones

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron utilidades por MXN$ 12,537 millones al cierre de septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 3% respecto a los MXN$ 12,172 millones reportados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Las ganancias de las administradoras aumentaron MXN$ 365 millones respecto al acumulado a septiembre de 2025, aunque los resultados mostraron diferencias importantes entre las instituciones que participan en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Entre las administradoras con mayores utilidades destacó Afore XXI Banorte, que acumuló ganancias por MXN$ 2,412 millones a septiembre de 2026, colocándose como la institución con los mayores beneficios del sistema.

En segundo lugar se ubicó Afore Banamex, con utilidades por MXN$ 2,193 millones, seguida de Profuturo, que reportó ganancias por MXN$ 2,097 millones.

En conjunto, estas tres administradoras concentraron MXN$ 6,702 millones, equivalentes al 53.5% de las utilidades totales de la industria.

En contraste, Invercap registró las menores utilidades del sistema, con MXN$ 209 millones, seguida de Afore Azteca, con MXN$ 382 millones, e Inbursa, con MXN$ 510 millones.

Las tres administradoras acumularon ganancias por MXN$ 1,101 millones, equivalentes al 8.8% del total del sector, lo que reflejó la diferencia en los resultados financieros entre las instituciones.

Recuperan ganancias tras tope a comisiones

Si bien los ingresos y las utilidades de las Afores resintieron una fuerte caída tras el tope al cobro de comisiones que entró en vigor en 2022, durante los últimos años las administradoras comenzaron a recuperar terreno y a acercarse a los niveles que registraban en 2021.

De hecho, durante 2026, 4 de las 10 Afores que operan en el país ya obtuvieron mayores ingresos por comisiones, en términos reales, que los registrados antes de la entrada en vigor de esta medida.

Asimismo, cinco de las 10 administradoras prácticamente recuperaron los niveles de utilidades que tenían en 2021, lo que mostró una mejoría en la rentabilidad de una parte importante de la industria.

Sin embargo, la recuperación no fue uniforme, pues mientras algunas instituciones lograron superar sus ingresos previos al límite de comisiones, otras todavía no alcanzaron los niveles de ganancias que registraban antes de su implementación.