El Gobierno busca priorizar los pagos con QR y reducir el uso de efectivo en México para 2027.

El Gobierno de México impulsó una nueva Ley de Economía Digital que fue enviada al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el proyecto para Pagos Digitales y Electrónicos, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

La votación en Diputados se llevó a cabo el 6 de octubre cuando aprobó la iniciativa con 327 votos a favor y 122 en contra, sin abstenciones. Mientras que el Pleno del Senado aprobó este martes la ley en lo general con 72 votos a favor, y en lo particular con 72 votos a favor, remitiéndola al DOF.

¿Qué es la nueva Ley de Economía Digital en México?

La medida impulsada por el gobierno federal busca acelerar la adopción de pagos electrónicos y reducir el uso de efectivo. La iniciativa, enviada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027, persigue mejorar la seguridad, agilizar las operaciones y facilitar la formalización de los comercios.

La Ley de Economía Digital fue enviada al Congreso junto con el Paquete Económico 2027, con el objetivo de mejorar la seguridad, agilizar las operaciones y facilitar la formalización de los comercios.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó en conferencia de prensa que la digitalización permitirá realizar pagos desde el celular y generar un historial de movimientos bancarios.

¿Desde cuándo serán obligatorios los pagos digitales en México?

La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación oficial en el DOF y será de implementación gradual. Los pagos con QR, tarjetas y transferencias de manera obligatoria no será general ni inmediata, sino que Hacienda podrá determinar sectores y actividades donde los pagos digitales sean la única forma de pago, con condiciones y plazos de transición.

El titular de Transformación Digital, Pepe Merino, explicó que entre los objetivos de esta iniciativa es que “todos puedan hacer pagos muy rápidos a través del celular de forma segura y sin comisiones” tanto como para el cliente como para el proveedor del servicio.

El proyecto de ley contempla la digitalización de pagos en los tres niveles de gobierno y una eliminación gradual del efectivo en sectores estratégicos, comenzando, según lo anunciado, por gasolineras y casetas de peaje, de manera progresiva.

Esto es debido a que en ambos sectores se manejan grandes volúmenes de dinero en efectivo lo que los vuelve más vulnerables a problemas de seguridad y dificulta la trazabilidad de las operaciones.

La Ley de Economía Digital fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentada en el Congreso junto al Paquete Económico 2027. Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

¿Cómo funcionarán los pagos digitales que impulsa el Gobierno?

La ley no prohibirá los pagos en efectivo, pero impulsará la aplicación de manera gradual y obligatoria el uso de herramientas digitales.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, señaló que la estrategia aprovechará sistemas existentes, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi), para facilitar transferencias inmediatas y pagos desde aplicaciones financieras.

La propuesta contempla ampliar las operaciones electrónicas entre personas y empresas, así como facilitar los cobros en establecimientos. Entre las medidas y herramientas mencionadas por las autoridades se encuentran:

CoDi: permite realizar pagos y transferencias electrónicas desde el teléfono mediante un esquema digital.

SPEI: facilita las transferencias electrónicas entre cuentas bancarias.

Cobros desde el celular: los comercios podrán recibir pagos de manera instantánea y sin comisiones, según lo expuesto por la ATDT.

Digitalización gubernamental: se busca extender el uso de pagos digitales a todos los niveles de gobierno.

Según precisó Merino, pagar con esta herramienta requeriría únicamente de 3 pasos y la transacción será “inmedita, demorará entre 4 a 5 segundos”.