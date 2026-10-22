El programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, llega a cerca de 2.8 millones de mujeres de entre 60 y 64 años en distintas regiones del país.

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar está disponible durante varios días en octubre, por lo que se sugiere prestar atención a la convocatoria de la Secretaría de Bienestar.

Durante los días del calendario definitivo, las interesadas pueden consultar los requisitos, reunir la documentación necesaria y localizar el Módulo de Bienestar al que deberán acudir para completar el trámite.

La incorporación a los programas de pensiones de Bienestar es gratuita.

De esta manera, podrán prepararse con anticipación y evitar contratiempos cuando se habilite formalmente el registro.

Termina el plazo para anotarse a la Pensión Mujeres Bienestar

El registro para las Pensiones del Bienestar se realizará del 19 al 25 de octubre, en un horario de 09 a 16.

Lunes 19 de octubre, personas cuyo primer apellido comience con las letras A, B o C

Martes 20, aquellas con apellidos que comiencen con D, E, F, G o H

Miércoles 21, las letras I, J, K, L o M

Jueves 22, las letras N, Ñ, O, P, Q o R

Viernes 23, las letras S, T, U, V, W, X, Y o Z

El sábado 24 y el domingo 25 de octubre, el registro estará disponible para todas las letras.

La convocatoria contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar?

La información disponible en el sitio web Programas para el Bienestar establece que pueden solicitar la incorporación al programa social las mujeres que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 60 y 64 años.

Contar con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización.

Residir en territorio nacional.

Estos criterios forman parte de las condiciones de acceso al apoyo y no dependen de la fecha en que se abra la próxima convocatoria. Además, no se exige contar con un historial de cotizaciones ante alguna institución de seguridad social.

Qué documentos deben presentar las solicitantes

Para agilizar el procedimiento, se recomienda reunir con anticipación los documentos requeridos y verificar que la información sea legible y coincida en cada uno de ellos.

La documentación necesaria incluye:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP con impresión reciente.

Comprobante de domicilio.

Número de teléfono de contacto.

Las mujeres que decidan registrar a una persona auxiliar también deberán presentar los documentos correspondientes a ese representante.

Cómo realizar el registro, paso a paso

Las interesadas deberán seguir estos pasos:

Consultar la convocatoria oficial para conocer las fechas, los horarios y las condiciones de atención. Localizar el Módulo de Bienestar correspondiente a su municipio o comunidad. Acudir personalmente al módulo con la documentación requerida. Presentar los documentos de la persona auxiliar, en caso de que se desee designar una. Esperar la revisión y captura de los datos por parte del personal encargado.

Una vez validada la información y completadas las etapas correspondientes, se otorgarán las indicaciones para buscar la tarjeta del Banco del Bienestar. La forma y los tiempos de entrega deberán verificarse conforme a las instrucciones de la convocatoria vigente.

Cabe destacar que la Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales.