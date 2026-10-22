Los parques industriales de México albergan compañías de sectores estratégicos como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial y maquinaria.

México anunció una inversión superior a 763 millones de dólares para el desarrollo de 20 parques industriales en ocho estados, una iniciativa que forma parte del Plan México y que busca ampliar la infraestructura productiva del país.

Los nuevos parques industriales abarcan aproximadamente 4,6 millones de metros cuadrados y tienen capacidad para recibir a 175 empresas, con una generación potencial de más de 32.000 puestos de trabajo.

El anuncio fue realizado este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la inversión durante su conferencia de prensa matutina. Los complejos están distribuidos en 17 municipios y alcanzan distintas regiones, entre ellas la frontera norte, el Bajío y el centro del país.

Parques industriales de México: dónde estarán y cuántos empleos generarán

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, los 20 parques industriales se encuentran en ocho estados y forman parte de una estrategia para fortalecer la producción nacional. Entre las zonas contempladas se encuentra también el área vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, explicó que este anuncio amplía un compromiso presentado previamente. En febrero se había informado sobre una primera entrega de 20 parques, por lo que el nuevo anuncio eleva a 40 parques industriales el total considerado dentro de esta iniciativa.

Los complejos anunciados ya se encuentran en operación, según explicó David O’Donell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP). Los parques buscan ampliar la capacidad disponible para empresas nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, los 20 parques industriales se encuentran en ocho estados y forman parte de una estrategia para fortalecer la producción nacional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

México busca atraer inversiones con nuevos parques industriales

Los parques industriales de México albergan compañías de sectores estratégicos como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial y maquinaria. Estas actividades están vinculadas con las cadenas de suministro de América del Norte.

O’Donell destacó que México compite actualmente por atraer capital en un escenario en el que muchas empresas buscan cadenas de suministro más próximas y resistentes a interrupciones. La ubicación del país y su integración productiva con Estados Unidos y Canadá son factores relevantes para esa estrategia.

La AMPIP cuenta con 493 parques industriales distribuidos en 28 estados y agrupa a 143 asociados. Según las cifras presentadas durante el anuncio, en estos complejos operan unas 4.000 empresas que generan alrededor de 3,8 millones de empleos.

Además, los asociados de la organización prevén realizar inversiones por aproximadamente 4.600 millones de dólares durante 2026 en infraestructura industrial. El desarrollo de nuevos parques industriales se produce mientras México busca reforzar su posición dentro de las cadenas productivas regionales y enfrenta un escenario de revisión del T-MEC.

Con información de EFE