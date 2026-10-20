América Móvil (AMX), la empresa insignia del multimillonario mexicano, Carlos Slim, tuvo un crecimiento de 7% en su utilidad durante el tercer trimestre de este año, pero el resultado no alcanzó las expectativas de los especialistas consultados por LSEG.

En dinero contante y sonante, el beneficio del tercer trimestre para la compañía matriz de Telcel logró una utilidad de u$s 1,340 millones, mientras que los analistas esperaban un resultado de u$s 1,510 millones.

EFE

Así, la utilidad del periodo de AMX quedó u$s 170 millones por debajo de lo esperado.

Telcel pierde terreno en México

La empresa de Carlos Slim señaló que durante al cierre del tercer trimestre las suscripciones a Telcel bajaron 3% anual en México, pues pasaron de 84.345 millones de usuarios en septiembre del año pasado a 81.781 millones al mismo mes, pero de 2026, una pérdida de poco más de 2.5 millones de líneas activas.

Sin embargo, Telcel se sostiene por mucho como el mayor operador de telefonía móvil en el mercado mexicano, pues su más cercano competidor, AT&T, tiene aproximadamente 24 millones de líneas.

La caída de suscriptores ocurre pese a una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones mexicano, en el que Movistar está cada vez más cerca de su venta y AT&T anunció que a principios del año entrante venderá su negocio de México a Televisa y el tiburón mexicano David Martínez.

Pese a la caída en México, AMX logró un incremento de 1% en los suscriptores globales de telefonía móvil, impulsado principalmente por el negocio en Austria y Europa del Este.

En estos mercados, los suscriptores de AMX a la telefonía móvil tuvieron un incremento anual de 14.6% anual, al pasar de 29.289 millones de clientes a 33.555 millones al cierre de septiembre de 2026.

AMX logra su mayor crecimiento en internet

Durante el periodo, AMX logró un crecimiento consolidado de 5% en las suscripciones al servicio de banda ancha.

En este sentido, la compañía de Carlos Slim reportó crecimientos en prácticamente todos sus mercados, salvo el Cono Sur, región que integra a Chile, Uruguay y Paraguay.

En México, el alza de AMX en las suscripciones al negocio del internet fue de 4.8% para alcanzar 12.383 millones de clientes en el periodo.