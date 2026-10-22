La circulación del ciclón tropical tendrá influencia sobre las condiciones meteorológicas de distintas regiones de México durante los próximos días.

Un nuevo ciclón tropical mantiene bajo vigilancia al océano Pacífico frente a las costas mexicanas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la depresión tropical Veintidós-E se intensificó durante el miércoles 21 de octubre y dio origen a la tormenta tropical Vance.

El sistema se encuentra todavía mar adentro y, de acuerdo con el pronóstico oficial, su circulación tendrá influencia sobre las condiciones meteorológicas de distintas regiones de México durante los próximos días. Entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre se esperan lluvias, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en zonas del occidente y sur del país.

Con la evolución del fenómeno, las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de su trayectoria e intensidad. El pronóstico puede modificarse conforme avance el sistema, por lo que las condiciones deberán consultarse en los avisos más recientes del SMN.

Ciclón tropical Vance: qué se espera para el jueves 22 de octubre

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, la tormenta tropical Vance se desplazará al sur de las costas de Guerrero y continuará su evolución sobre el océano Pacífico.

Para el jueves 22 de octubre, los sistemas meteorológicos presentes en el país prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste, además de la península de Yucatán.

Entre las zonas con mayor cantidad de precipitación se encuentran:

Veracruz: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Oaxaca: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Chiapas: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Guerrero y Michoacán: chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Tabasco, Puebla y Quintana Roo: también tendrán lluvias de consideración.

El SMN advierte que las precipitaciones fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Con la evolución del fenómeno, las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de su trayectoria e intensidad.

Viernes y sábado: aumentan el viento y el oleaje en el Pacífico

Durante el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, el ciclón tropical Vance continuará desplazándose lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima.

Según el pronóstico de Conagua, su circulación favorecerá la probabilidad de lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de estos estados.

Para el viernes 23, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También se prevén lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y San Luis Potosí.

El sábado 24, las lluvias fuertes podrían presentarse principalmente en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El viento también será un factor importante durante el periodo:

Michoacán y Guerrero: rachas de 50 a 70 km/h durante el sábado.

Oaxaca: rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas: rachas de 40 a 60 km/h.

Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Estado de México: rachas de 30 a 50 km/h.

En cuanto al oleaje, el SMN pronostica alturas de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero durante el sábado 24, mientras que en Jalisco, Colima y Oaxaca podría alcanzar entre 2 y 3 metros.

El organismo también mantiene la previsión de lluvias y vientos para otras regiones del país debido a la interacción de canales de baja presión, una vaguada y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.