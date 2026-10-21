Las multas por incumplir con esta normativa de tránsito van de 10 a 80 UMAs según la categoría de vehículo involucrado.

Los conductores que no respeten la preferencia de paso de los peatones en la Ciudad de México pueden recibir sanciones económicas y puntos de penalización en su licencia para conducir. Así lo establece el artículo 6 del Reglamento de Tránsito capitalino, que fija las obligaciones de quienes circulan en vehículos para garantizar la seguridad de las personas que caminan por la vía pública.

La normativa contempla distintas situaciones en las que los automovilistas deben ceder el paso a los peatones, desde los cruces con semáforos hasta las intersecciones sin señalización luminosa. Las sanciones económicas varían según el tipo de vehículo, con montos más elevados para los conductores del transporte de carga y del transporte público de pasajeros.

¿Cuándo deben ceder el paso los conductores?

El artículo 6 establece que los peatones tienen preferencia de paso cuando el semáforo les permite cruzar, cuando no han terminado de atravesar la vía durante su turno o cuando un vehículo da vuelta y encuentra personas cruzando. En las intersecciones sin semáforos, los conductores deben detenerse y ceder el paso cuando haya peatones esperando para cruzar.

El artículo 6 del Reglamento de Tránsito establece las obligaciones de los conductores para garantiza la seguridad de los peatones.

También deben respetar la preferencia peatonal cuando atraviesan una acera para entrar o salir de un predio o estacionamiento. Además, las calles de prioridad peatonal permiten que las personas caminen por todo el ancho de la vía y en cualquier sentido.

¿De cuánto son las multas por no respetar el paso peatonal?

De acuerdo con la tabla de sanciones del artículo 6, las multas se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y dependen del vehículo involucrado. Con el valor de la UMA para 2026 de $105.991,00 los rangos serían:

Vehículos de uso particular: de 10 a 20 UMA, equivalentes a entre $1,173.10 y $2,346.20 pesos.

Vehículos de transporte de carga: de 40 a 60 UMA, equivalentes a entre $4,692.40 y $7,038.60 pesos.

Vehículos de transporte público de pasajeros: de 60 a 80 UMA, equivalentes a entre $7,038.60 y $9,384.80 pesos.

En los tres casos, la disposición también contempla tres puntos de penalización en la licencia para conducir. Respetar los cruces peatonales y ceder el paso cuando corresponde es una obligación establecida en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.