En esta noticia Menores plusvalías frente a 2025

Las plusvalías de las Afores acumularon MXN$490,957 millones entre enero y septiembre de 2026, una disminución de 48% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El resultado refleja una menor generación de rendimientos para los ahorros pensionarios en comparación con 2025, en un año marcado por episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Tan solo en septiembre, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por MXN$15,525 millones, una cifra 91.7% inferior a la reportada del mismo mes del año pasado, informó el regulador.

La Consar explicó que durante el noveno mes del año el desempeño de los mercados estuvo influido por distintos factores que elevaron la volatilidad financiera, entre ellos las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, los movimientos en las tasas de interés de Estados Unidos y las fluctuaciones en las acciones de empresas tecnológicas.

“A pesar de este entorno financiero adverso, el Sistema de Ahorro para el Retiro registró plusvalías por MXN$ 15,525 millones en septiembre”, destacó el organismo.

De acuerdo con Asociación Mexicana de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore), el cierre de septiembre confirma que el balance favorable del año no depende de un solo mes, sino del resultado acumulado de nueve meses de inversión.

“Aunque el entorno financiero internacional puede generar nuevos ajustes, la cifra alcanzada hasta ahora ofrece una referencia más representativa del desempeño del sistema. Las variaciones mensuales reflejan el comportamiento reciente de los mercados, pero no constituyen una medida definitiva del desempeño del ahorro pensionario”, destacó.

Menores plusvalías frente a 2025

Aunque las Afores mantuvieron un saldo positivo en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, las ganancias obtenidas se ubicaron por debajo de las registradas en el mismo lapso del año pasado.

La diferencia anual muestra que las plusvalías del sistema han perdido dinamismo, mientras que los episodios de volatilidad continúan influyendo en el comportamiento de las inversiones que respaldan el ahorro para el retiro de millones de trabajadores.

Durante los primeros nueve meses del año, las minusvalías se presentaron en dos ocasiones, en un entorno de fluctuaciones en los mercados financieros.