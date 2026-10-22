La SR-25 Señal es esencial en carreteras y calles para comunicar limitaciones físicas y prohibiciones reglamentarias, brindando una guía crucial a conductores en áreas urbanas y rurales.

Las señales de tránsito permiten identificar las maniobras que están prohibidas en calles, avenidas y carreteras de México. Entre ellas se encuentra la señal SR-25, conocida como Prohibido el Retorno, que indica a los conductores que no pueden realizar una vuelta en U en determinados puntos de la vía.

Su diseño permite reconocerla a simple vista: presenta una flecha en “U” invertida que representa el retorno, acompañada por una línea diagonal de prohibición dentro de un círculo rojo. Su función es advertir que realizar esa maniobra en el lugar señalado puede representar un riesgo para la circulación.

¿Por qué está prohibido el retorno en estos lugares?

De acuerdo con el Manual de Señalización de México , la señal SR-25 se utiliza en intersecciones donde no se permite dar vuelta en U porque no existen las condiciones necesarias de seguridad o porque la maniobra puede generar inconvenientes al tránsito.

Entre las razones se encuentran el espacio insuficiente para realizar el giro, la interferencia con carriles exclusivos del transporte público y los riesgos que la maniobra puede representar, especialmente para los peatones.

La SR-25 Señal de no retorno prohíbe la vuelta en "U" en esa intersección. Manual de Señalización de México

¿Qué deben tener en cuenta los conductores ante esta señal?

Cuando los conductores encuentran esta señal, deben continuar su recorrido sin realizar el retorno en ese punto y buscar un lugar donde la maniobra esté permitida.

El Manual de Señalización contempla esta prohibición para evitar situaciones que comprometan la seguridad vial. En particular, la señal indica que:

No se permite dar vuelta en U en la intersección donde está instalada.

El espacio disponible puede ser insuficiente para realizar el giro de forma segura.

La maniobra puede interferir con el transporte público , especialmente cuando existen carriles exclusivos.

La seguridad peatonal es un factor importante para restringir el retorno en determinados puntos.

La señal SR-25 forma parte de las señales restrictivas que comunican prohibiciones a los usuarios de la vía. Respetarla permite evitar maniobras en lugares que no reúnen las condiciones adecuadas para hacerlas y contribuye a una circulación más segura.