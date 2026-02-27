En México, Infobip ha crecido a dos dígitos año con año durante los últimos tres años, dice su directora para México, Fabiola Jiménez. Este resultado la llevó a invertir aún más en el país y hacer valer su posición de líder en el mundo de los canales conversacionales, también llamados CPaaS o plataformas de comunicaciones como servicio. En entrevista con El Cronista, Fabiola Jiménez señaló que el uso de Inteligencia Artificial en las conversaciones digitales seguirá siendo la tendencia durante este año. “En México su explosión ha sido muy fuerte en el último año. Incluso para las pymes”. El primer unicornio salido de Croacia, Infobip, está detrás de billones de conversaciones digitales en el mundo. Las empresas gigantes suelen contratarlos como la tecnología encargada para gestionar el contacto con sus clientes, ya sea por WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, email o cualquier otro medio de comunicación donde se pueda cerrar una transacción. La compañía, presente en 76 países, apunta a México, Brasil y Colombia como mercados donde tienen que crecer aún más. Lo piensa hacer, dice su country manager en México, con IA en los canales conversacionales, con bots con IA y con comunicaciones hiperpersonalizadas. No se trata de “construir comunicaciones unidireccionales, sino para que verdaderamente sea una conversación”. Su plataforma utiliza el conocimiento que ya tiene la empresa sobre sus clientes para que esas conversaciones sean realmente hiperpersonalizadas y se sientan más naturales. “Más o menos el 45% de nuestro mercado ya está centrado en esto”, señala la country manager para México. “Solo el 10% de las empresas usan IA como su core business.” Su apuesta por México les ha llevado a crecer su oficina en el país e invertir en talento nuevo. “Creemos en la comunicación, pero también creemos en la presencialidad. Por eso tenemos oficinas en cada uno de los países”, dice la directora. Las particularidades de México han sido varias. A pesar del crecimiento, “en México vamos unos dos o tres años por detrás en cuanto a integración de ecosistemas de pagos electrónicos. Eso nos está pegando a todos como industria.” Además, la entrevistada mencionó que la regulación bancaria en México influye en la adopción de nuevas tecnologías de pago, como WhatsApp Pay, que aún no ha sido liberado en el país. La plataforma de Infobip es un CDP o Customer Data Plataform que se puede conectar a un CRM, como Adobe, Oracle o Salesforce, para gestionar la comunicación con los clientes de las empresas. Fue en 2020 que Infobip se convirtió en un unicornio, es decir, una compañía valuada en más de u$s 1,000 millones, gracias a la inversión de One Equity Partners (OEP) y su ronda de u$s 200 millones en ese año. En 2025 recibió u$s 520 millones en financiamiento para impulsar su expansión de la mano de BlackRock y Blue Owl.