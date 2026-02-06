La compañía chilena de comercio conversacional con IA Vambe, que acaba de cerrar una ronda Serie A de u$s14 millones, llega a México para crecer su negocio en un mercado muy competido. Lo hace con una junta directiva que integra a Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi. Además entre los inversionistas y asesores están Jaime Arrieta de Buk, Guillermo Gómez de Flash e Ignacio Canals, cofundador de Galgo. Además de mandos medios con experiencia en Cornershop, TikTok, Uber, Stripe, Nokia y Telefónica. Vambe utiliza la IA para agilizar y concentrar en un solo dashboard todas las interacciones que se tienen con un cliente. Su tecnología se conecta a otras herramientas de ventas y CRM. “Lo que nos distingue es la hiperpersonalización de nuestra tecnología”, señala Nicolás Camhi, su director general en entrevista con El Cronista. Una de sus soluciones es crear perfiles de los clientes con base en sus hábitos en los chats y otros canales de contacto para recomendarle ciertos productos para su compra. Todo el proceso de compra se realiza, a ojos del vendedor, en Vambe. “En el mejor de los casos, todo el proceso con el cliente no tiene contacto humano”, dice Nicolás Camhi. No todas las empresas le pueden sacar provecho a Vambe. Requieren tener cientos de clientes ya en un CRM o EPR. La ventaja de su herramienta, dice Nicolás Camhi: “Nuestros agentes de IA aumentan ventas y reducen costos al mismo tiempo”. Así explica el boom que hay en los últimos meses sobre este tipo de soluciones para cerrar más ventas más rentables. El director general da un ejemplo de su solución: “Ayudamos a diseñar su proceso de marketing a un consultorio médico, cuando tiene una pauta en Instagram, la IA le recomienda el doctor adecuado, lo agenda y le da seguimiento”. Así cierran más ventas y se pierden menos prospectos. Otro punto importante, que es el denominador común en la industria, además de la hiperpersonalización es la automatización. Los agentes de IA, ya muy entrenados, toman decisiones automáticamente para, entre otras cosas, mantener viva la relación con los clientes, ayudarle a terminar la venta, recordarle el carrito que dejó sin comprar. La compañía busca crecer en México, donde ya tiene cerca del 30% de sus clientes, además de Brasil. Cerró 2025 con u$s6 millones en ingresos y esperan triplicar esa cifra en este año. “Ya trabajamos con cerca de 2,000 empresas” del sector fintech, retail, edutech, entre otras. “El reto sigue siendo la falta de entendimiento tecnológico en las empresas”, señala Nicolás Camhi sobre el mayor obstáculo para crecer aún más rápidamente. Aunque ya, en menos de dos años, tienen cerca de 2,000 compañías que utilizan su tecnología. Entre los inversionistas de la Serie A por u$s14 millones estuvo la oficina de capital de riesgo Monashees principalmente. Le siguieron Cathay Latam, Atlantico, Tekton Ventures. Los que ya tenían dinero en la compañía: Chile Ventures, SkyDeck Berkeley, Nazca y M13.