Durante la primera mitad de mayo, la inflación anual tocó su menor nivel desde la primera quincena de febrero, y dio un ligero respiro a los bolsillos de los mexicanos, aunque se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de México.

De acuerdo con el Inegi, el indicador se ubicó en 4.11% en la comparación anual, por lo que sumó seis quincenas por encima de 4%.

La desaceleración se debió a que tanto la inflación subyacente como la no subyacente mostraron desaceleración en el periodo de referencia.

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La inflación no subyacente, es decir, la que integra los precios más volátiles, bajó a 3.73%, después de mantenerse cuatro quincenas por encima de 4%.

Mientras tanto, la subyacente se ubicó en 4.22% y acumula siete quincenas a la baja.

Sin embargo, para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, este resultado debe tomarse con cautela, debido a que la inflación subyacente acumula 24 quincenas por encima de 4% y el balance de riesgos presenta un sesgo al alza, ante los posibles efectos que puede acarrear la guerra entre Estados Unidos e Irán sobre algunos precios, particularmente en torno a las mercancías.

Incluso, en sus minutas de la última Junta de Política Monetaria, el Banco de México señaló que las expectativas de la inflación para el segundo y tercer trimestre, así como las de mediano y largo plazo se ajustaron al alza.

Banxico señala que en el actual contexto existen cinco potenciales riesgos que podrían acelerar la inflación, que incluyen disrupciones por las políticas comerciales, o bien, un impacto inflacionario por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

En segundo término, advirtió sobre la persistencia de la inflación subyacente, a lo que se sumaron presiones en los costos para los productores, una eventual depreciación del peso y hasta afectaciones climáticas, que pueden incluir el fenómeno de “El Niño”.

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Además, Banamex señala que el precio del jitomate, que ha sido uno de los principales dolores de cabeza durante el año para la inflación, se mantuvo al alza, a lo que se sumó un incremento en el precio del gas LP, que es consumido por 8 de cada 10 mexicanos.

El banco prevé que el indicador seguirá presionado el resto del año por factores como los efectos del aumento de aranceles a productos provenientes de Asia, implementado por el Gobierno Federal.