El proceso de digitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa avanzando. Como parte de esta estrategia, el organismo promueve el uso del Tarjetón Digital, una plataforma que centraliza la información laboral y financiera de los derechohabientes para que puedan consultarla desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Con esta herramienta, los usuarios ya no necesitan acudir a las oficinas del IMSS para obtener sus comprobantes de pago o revisar información relacionada con sus depósitos. El sistema busca agilizar los trámites, reducir tiempos de espera y reemplazar el antiguo formato físico por una alternativa completamente digital.

Adiós al formato físico | ¿Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve?

El Tarjetón Digital es un documento electrónico que permite a los derechohabientes consultar información relacionada con su nómina o pensión desde una computadora, tableta o teléfono celular. Su principal objetivo es facilitar el acceso a los datos sin necesidad de realizar trámites presenciales.

A través de la plataforma, los usuarios pueden descargar e imprimir sus comprobantes de pago, revisar el historial de depósitos y conocer los descuentos aplicados en cada periodo. También es posible verificar pagos extraordinarios, compensaciones y otros movimientos registrados por el instituto.

Además de consultar la información financiera, el sistema permite actualizar algunos datos personales, recuperar talones de pago y dar seguimiento a diversos trámites, créditos o préstamos vinculados con el IMSS, todo desde un mismo portal.

¿Quiénes deben tramitar este documento digital?

El acceso al Tarjetón Digital está dirigido a tres grupos de derechohabientes del IMSS. Se trata de los trabajadores activos afiliados al instituto, así como de las personas pensionadas y jubiladas que reciben sus pagos mediante este organismo.

Para estos usuarios, la plataforma representa una alternativa al comprobante físico, ya que concentra la información laboral y de pagos en un solo lugar. De esta manera, es posible consultar los depósitos y descargar los recibos en cualquier momento sin acudir a una ventanilla .

El IMSS destaca que esta herramienta forma parte de la modernización de sus servicios digitales y busca ofrecer un acceso más rápido, transparente y seguro a la información de los derechohabientes.

¿Cómo registrarse para obtener el Tarjetón Digital del IMSS?

Para crear una cuenta, los usuarios deben contar con algunos datos personales, entre ellos la CURP, el Número de Seguridad Social o matrícula, la entidad de residencia, la fecha de ingreso al IMSS y un correo electrónico vigente.

Una vez reunida esta información, el registro se realiza completamente en línea. El solicitante debe ingresar al portal del Tarjetón Digital, completar el formulario de alta, crear una contraseña segura y confirmar su cuenta mediante el enlace que recibirá en su correo electrónico.

Después de activar la cuenta, el usuario podrá acceder a sus comprobantes de pago, consultar el historial de depósitos y descuentos, revisar movimientos administrativos y realizar otras gestiones disponibles dentro de la plataforma, sin depender del antiguo formato físico.