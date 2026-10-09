La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, y el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, refrendaron el compromiso del Gobierno de México para que la inversión movilice recursos para el desarrollo del país

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Lerma Cotera, señaló que, de las 500,000 empresas que declararon al fisco haber obtenido ingresos en 2025, solo 40% pagó Impuesto sobre la Renta (ISR).

Lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2027. Explicó que las propuestas en materia de ISR buscan combatir la evasión y la elusión fiscales.

Según las declaraciones anuales presentadas este año, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, alrededor de 500,000 empresas reportaron ingresos positivos. De ellas, solo 10% pagó tasas efectivas superiores a 2.5%, un nivel muy inferior al 30% que establece la ley.

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, y el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, en Reunión de Trabajo con la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, en el marco del Paquete Económico 2027. Hacienda México

Qué propone el Paquete Económico 2027

Lerma Cotera indicó que las propuestas en materia del ISR van enfocadas a combatir la evasión y elusión fiscales. Entre las propuestas, para las empresas que facturan más de 50 millones de pesos, el Paquete Económico considera:

Limitar las deducciones de hasta 96.66% de los ingresos.

Limitar las pérdidas fiscales hasta 50% de la utilidad del ejercicio en curso.

“Buscamos que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica”, explicó Lerma Cotera. También mencionó el refuerzo del combate a las operaciones simuladas.

El funcionario aclaró que la medida no aplica a personas físicas, a contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) ni a empresas con menos de cinco años de constitución. Tampoco alcanza al sector primario.

Cambios en el RESICO y la recaudación prevista

La iniciativa también amplía los límites para tributar en el RESICO:

Personas físicas: de 3.5 a 5 millones de pesos.

Personas morales: de 35 a 50 millones de pesos.

La ILIF 2027 propone recursos por 10.63 billones de pesos. De ese total, 6.2 billones corresponderían a ingresos tributarios, un 3.9% más que lo aprobado este año.

Lerma Cotera sostuvo que la política de ingresos permite contar con los recursos para atender las prioridades del gasto público. “Recaudar con justicia permite sostener la atención médica, la educación y los apoyos a quienes más los necesitan”, afirmó.