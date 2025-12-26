Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará una reducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas.

Este ajuste, derivado de la inflación acumulada que superó el 10% desde la última actualización en 2022, permitirá que millones de mexicanos paguen menos impuestos y mantengan un mayor poder adquisitivo.

La medida permitirá que trabajadores y profesionales mantengan un mayor poder adquisitivo. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-mx

¿Por qué baja el ISR en 2026 y quiénes se beneficiarán?

El ISR es un impuesto progresivo que grava los ingresos de trabajadores, freelancers y profesionales independientes, con tasas que van del 1.92% al 35%.

La Ley del ISR establece que, si la inflación acumulada desde la última actualización supera el 10%, las tablas de cálculo deben ajustarse para evitar que los contribuyentes paguen más impuestos sin un aumento real en sus ingresos.

Entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, la inflación acumulada alcanzó el 13.21%, lo que activó el ajuste automático. Asalariados, freelancers, arrendadores y profesionales con ingresos variables serán los principales beneficiarios, quienes verán reducidas sus retenciones mensuales y evitarán subir de tramo fiscal.

Cómo la reducción del ISR impulsará la economía en 2026

La disminución del ISR no solo beneficia a los contribuyentes de forma individual, sino que también podría inyectar hasta 100,000 millones de pesos adicionales en la economía mexicana gracias al mayor consumo. Sin embargo, la inflación proyectada para 2026 podría moderar este efecto. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se espera que la recaudación total de impuestos alcance 5.8 billones de pesos, con el ISR representando cerca del 50% del total.

Asalariados, freelancers y profesionales independientes: los más favorecidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Riesgos y advertencias: lo que debes considerar

Aunque pagarás menos ISR, algunos impuestos, como los aplicados a los intereses bancarios, aumentarán, lo que podría afectar a los ahorradores. Por eso, es clave planear con cuidado y calcular el impacto de manera integral para aprovechar al máximo el ajuste fiscal sin sorpresas.

Guía práctica para aprovechar la reducción del ISR y ahorrar más

Para sacar el máximo provecho a la reducción del ISR en 2026, sigue estos consejos:

Revisa tu nómina: confirma que tu empleador aplique correctamente las nuevas retenciones desde enero.

Calcula tu ahorro: usa herramientas en línea del SAT o consulta con un contador para estimar tu ahorro anual.

Optimiza tus deducciones: gastos médicos, educativos o hipotecarios pueden aumentar tu beneficio fiscal.

Mantente actualizado: consulta las tablas oficiales del SAT y las resoluciones fiscales para no perder ningún ajuste.

Con estas acciones, millones de mexicanos podrán comenzar 2026 con menos carga fiscal y más dinero en su bolsillo, mientras que el gobierno equilibra la recaudación con la protección del poder adquisitivo.