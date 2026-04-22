Además de la gasolina y el diésel, hay otro producto que amenaza con pegarle a la inflación a partir del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán: los fertilizantes. El precio de estos petroquímicos se ha incrementado aproximadamente 85% desde el inicio de la guerra y amenaza con generar un efecto dominó en los alimentos, cuando en México, el jitomate acumula un alza de precio anual de 120%. De acuerdo con Banamex, el riesgo de inflación en todas las divisiones de alimentos es muy alto. Los cereales y productos agropecuarios dependen altamente de los precios de los fertilizantes, debido a que entre 20% y 30% de las exportaciones mundiales de estos productos transitan por el Estrecho de Ormuz, la zona de mayor conflicto entre los países involucrados en la guerra. “Si bien por ahora no han aumentado tanto los precios de los alimentos, podría reflejarse un efecto rezagado sobre la inflación, considerando que los choques de insumos se traducen en menores rendimientos agrícolas meses después”, mencionó Paulino Anciola, especialista de Estudios Económicos de Banamex. A esto se suma el riesgo generado por el fenómeno meteorológico de “El Niño”, un patrón natural que provoca anomalías en la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico a partir del verano, lo que se combinaría con la crisis de fertilizantes. La suma de los factores crearía condiciones complicadas para los productores agrícolas, implicando presiones al alza para los alimentos, argumentó la experta. El país es un importador neto de fertilizantes y ya ha visto incrementos fuertes en los precios de frutas y verduras este año, particularmente en el jitomate. Banamex señala que es probable que en abril los precios alimentarios suban todavía más. El país importa aproximadamente 30% de los fertilizantes que consume, con una alta dependencia de amoníaco y urea provenientes del Golfo Pérsico, que forma parte de la zona de conflicto. Esto presionará el ciclo de cosecha del periodo abril-mayo y podría impactar todavía más a los bolsillos de los mexicanos. Este jueves, el Inegi publicará la inflación a la primera quincena de abril.