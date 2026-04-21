Agustín Carstens, uno de los mexicanos pertenecientes al club de los Chicago boys, se convirtió en el fichaje más reciente del banco suizo UBS. Carstens terminó su ciclo como gerente general del Banco Internacional de Pagos (BIS) a mediados del año pasado, pero el banco UBS lo sumó a su Consejo de Administración, particularmente como consejero por partida doble. El economista mexicano es consejero del Comité de Cultura Corporativa y Responsabilidad de UBS Group AG , así como integrante del Comité de Gobernanza y Nombramientos del mismo banco. Carstens sustituye a dos miembros del Consejo de Administración: William C. Dudley y Jeanette Wong, quienes decidieron no buscar la reelección en los cargos que mantenían. El nombramiento de Carstens Carstens fue aprobado por la Asamblea General Anual de UBS y se suma a una larga lista de cargos ejecutivos en el sector financiero y en el sector público. De acuerdo con el CEO del banco, Colm Kelleher, Carstens aportará un excelente conocimiento regulatorio y amplias competencias como director financiero, además de su vasta experiencia. UBS es uno de los bancos más importantes a nivel mundial por su tamaño de activos, al ubicarse dentro del top 30 a nivel mundial y se especializa en la administración patrimonial. Al menos desde 1999, uno de los banqueros más reconocidos de la historia de México ha ocupado cargos de alta gerencia tanto en organismos internacionales, como en el sector de finanzas públicas nacional. En el Fondo Monetario Internacional fue director ejecutivo en el periodo 1999-2000, representando a Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, de acuerdo con el mismo organismo. Apenas un año después fue nombrado subsecretario de Hacienda en el sexenio del expresidente Vicente Fox, para ocupar la titularidad del organismo encargado de las finanzas públicas del país en la siguiente administración, perteneciente a Felipe Calderón. Además, Carstens fue gobernador del Banco de México, un puesto en el que permaneció del 1 de enero de 2010, al 30 de noviembre de 2017. La carrera del exitamita incluye su nominación para ser el mandamás en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2011; sin embargo, el puesto fue otorgado a la francesa Christine Lagarde, más por una cuestión de tradición del FMI, donde el cargo de director gerente, generalmente se otorga a banqueros con pasaporte europeo. A la postre, Carstens fue nombrado gerente general del Banco Internacional de Pagos, que ocupó entre diciembre de 2017 y junio de 2025.