La presidenta indicó que Grupo México ya pagó MXN $500 millones para el plan sobre el Río Sonora, después de haber sido contaminado accidentalmente por la minera en 2014. “Faltan otros mil millones de pesos”, señaló Claudia Sheinbaum. El monto total para contrarrestar los daños ecológicos y de salud llegan a ser más de MXN $2 mil millones, junto con las aportaciones del gobierno. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, Claudia Sheinbaum señaló que Grupo México “va a cumplir, porque está escrito”. “A más tardar la próxima semana” publicará la presidenta el acuerdo más reciente al que se llegó con Grupo México. Se espera que el documento incluya detalles de los recursos, en qué se van a invertir exactamente y cuáles son los plazos en que se ejecutarán. “Se hizo un trabajo técnico para ver cuántas potabilizadoras, en dónde tienen que estar; dónde tiene que medirse la calidad del agua del río Sonora; el seguimiento epidemiológico que se le tiene que seguir a todos los habitantes; el nuevo hospital; la remediación del suelo”, indicó la presidenta. Los recursos que se aportan al fondo para aliviar las consecuencias del derrame quedan de la siguiente manera: Grupo México aportará MXN $1,500,000,000, el gobierno federal, MXN $483,622,432 y el gobierno de Sonora, MXN $180,000,000. Además, en un principio la minera ya había depositado ante la JFCA MXN $59,000,000, para dar un total de 2,222,622,432. En ese monto está considerado la construcción de un hospital por parte del IMSS Bienestar, varias plantas potabilizadoras (alrededor de 30, según la presidenta), un laboratorio para medir la calidad del agua y unidad de vigilancia epidemiológica, además del costo de la remediación del suelo. La presidenta dio a entender que la pugna del gobierno contra Grupo México continúa siempre y cuando se cumpla el acuerdo: “Si hay un juicio, tiene que cerrarse de acuerdo con la ley, no es nada más ‘se levanta el juicio porque ya está en los juzgados’. Entonces, la reparación integral del daño tiene que ver con una salida alternativa a este juicio.” Es la Secretaría de Gobernación el organismo encargado de la relación con Grupo México para el caso de la contaminación del Río Sonora. En agosto de 2014, accidentalmente el río se contaminó con sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre. También se afectó al río Bacanuchi con arsénico, plomo, cobre, manganeso, níquel y cadmio.