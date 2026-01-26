Frisco, Industrias Peñoles, Grupo México y Fresnillo encabezaron las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y sumaron más de 100,000 millones de pesos en valor de mercado durante la jornada de este lunes, luego de que el oro superara el nivel psicológico de los 5,000 dólares por onza, de acuerdo con un análisis de El Cronista.

El metal dorado mantiene el impulso ante el renovado apetito por activos de refugio, en medio de la incertidumbre generada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a Canadá.

Oro supera los 5 mil dólares

En la primera jornada de la semana, el oro marcó un máximo histórico de 5,111.11 dólares por onza, mientras que la plata escaló a 117.693 dólares, según datos de Bloomberg.

En este contexto, las mineras mexicanas lideraron los números verdes en la BMV, con alzas de hasta 12%. Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, registró la mayor variación porcentual y agregó 7,194 millones de pesos en capitalización bursátil.

No obstante, Grupo México, de Germán Larrea, fue la emisora que más valor ganó en términos absolutos, con un incremento de 59,633 millones de pesos.

Por su parte, Fresnillo e Industrias Peñoles, ambas vinculadas a Alejandro Baillères, sumaron 16,173 millones y 26,601 millones de pesos, respectivamente.

El repunte de los metales —impulsado por la incertidumbre geopolítica, las dudas sobre el rumbo de las tasas de interés y una nueva escalada comercial— genera nuevas dudas sobre la solidez de las valuaciones en emisoras con alta exposición a materias primas.

Grupo México en “valor justo”

En el caso de Grupo México, el rally continúa sorprendiendo al mercado. Desde noviembre, la acción acumula un rendimiento cercano al 25%. Sin embargo, analistas de J.P. Morgan consideran que la emisora ya cotiza en niveles de “valor justo”.

En un reporte reciente, el banco recortó su recomendación de Sobreponderar a Neutral y fijó un precio objetivo de 175 pesos por acción, lo que implicaría una caída cercana al 14% respecto a los niveles actuales.

“Vemos la acción con una valoración justa”, señalaron. “Cotiza a 8.1 veces EV/EBITDA estimado para 2026”.

Los analistas permanecen atentos a los reportes financieros del cuarto trimestre de 2025 para ajustar sus proyecciones y recomendaciones.

En tanto, especialistas de BX+ anticipan resultados “positivos” e incluso “sobresalientes” para el sector, apoyados en el incremento del oro, la plata y el cobre.