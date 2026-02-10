Germán Larrea, dueño del conglomerado minero y ferroviario Grupo México, escaló dos posiciones en el ranking de los multimillonarios elaborado por Bloomberg, al alcanzar un patrimonio de u$s 72,700 millones al 8 de febrero. El empresario mexicano se ubicó en el puesto 23 del Bloomberg Billionaires Index —que mide a las 500 mayores fortunas del mundo—, por encima del estadounidense Charles Koch, propietario de Koch Industries, conglomerado con operaciones en refinación, fertilizantes, fibra de vidrio y tecnología. Hasta enero, el también accionista de Grupo Cinemex ocupaba el lugar 25, con una fortuna estimada en u$s 69,200 millones. El reciente rally en los precios de los metales, particularmente del cobre y la plata, impulsó el repunte de su riqueza. La mayor parte de su patrimonio proviene de la participación de 60% que su familia mantiene en Grupo México, compañía que reportó ingresos por u$s 18,177 millones al cierre de 2025. Además, posee 1% de Southern Copper Corp., que registró ingresos por u$s 9,550 millones en los primeros nueve meses del año pasado. El avance en la fortuna de Larrea responde al alza en los precios de los metales, en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica. Grupo México tiene una exposición de más de 76% al cobre —insumo clave para el desarrollo tecnológico y la transición energética—, cuyo precio avanzó 31% en los últimos cinco meses, según datos de Bloomberg. El metal rojo se disparó tras un aumento en las solicitudes de almacenamiento en Estados Unidos ante la posibilidad de nuevos aranceles, lo que redujo inventarios en Asia y Europa. A esto se sumaron las solicitudes de China para fortalecer sus reservas estratégicas, elevando las expectativas de demanda y presionando los precios al alza, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. La compañía también está expuesta al precio de la plata, que representa 7% de sus ventas y acumula un alza de 104.26% en los últimos cinco meses. En tanto, el molibdeno aporta 9.7% de los ingresos y registró un crecimiento de 3.8% en el cuarto trimestre de 2025. “La compañía presentó un 4T25 con avances, impulsada por mayores volúmenes de venta de subproductos y mejores precios de los metales”, señaló Alejandra Vargas, analista bursátil de BX+. Estos aumentos se reflejaron en las acciones de Grupo México, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que acumulan un retorno de 71% en los últimos cinco meses. No obstante, algunos analistas advierten señales mixtas hacia adelante. Estrategas de GBM estiman perspectivas de demanda más débiles y un incremento en inventarios en el cobre. “Las expectativas de una demanda china moderada se reflejan en la prima del cobre de Yangshan, indicador del interés de China por importar el metal. Si bien se recuperó de u$s 20 por tonelada el 28 de enero a alrededor de u$s37, sigue en niveles bajos para anticipar una demanda sólida”, señalaron en un reporte. Este factor podría moderar la tendencia alcista que ha duplicado la fortuna de Larrea desde 2025, cuando su patrimonio rondaba los u$s 3,000 millones.