Las acciones de Grupo Herdez se dispararon 7.56% hasta 81.22 pesos por unidad en las primeras operaciones del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la compañía convocara a una asamblea general ordinaria para el 6 de marzo de 2026, en la que propondrá el pago de un dividendo extraordinario de 15 pesos por acción. El monto, a liquidarse en una sola exhibición, implica una prima cercana al 20% respecto al precio previo al anuncio y será financiado con parte de los recursos obtenidos tras la venta del 25% de McCormick Mexico, operación que se concretó el 2 de enero. Como referencia, el dividendo equivale aproximadamente al 41% del efectivo recibido por dicha transacción, señalaron analistas de GBM en un reporte enviado a clientes. Los estrategas calificaron el pago como un rendimiento “atractivo” para los inversionistas y destacaron que, aun después de distribuir estos recursos, la empresa conservaría flexibilidad financiera para reducir deuda, realizar inversiones estratégicas o ejecutar recompras de acciones. “A corto plazo, el catalizador clave será la aprobación en asamblea y la definición de la fecha exdividendo y de pago, así como el destino del efectivo remanente”, apuntaron. La desinversión —que implicó la venta del 25% de la participación en McCormick México a McCormick & Company por u$s 750 millones— ya había impulsado el desempeño bursátil de la emisora. Desde el anuncio del acuerdo, los títulos acumulan un retorno de 47.16%, de acuerdo con datos de Bloomberg. El anuncio del dividendo se da tras la publicación de los resultados financieros de 2025, periodo en el que la compañía reportó un crecimiento de 3.1% en ingresos, hasta 38,592 millones de pesos. La empresa atribuyó la mitad de este avance a mayores volúmenes de venta y el resto a incrementos de precios y una mejor mezcla de productos. Categorías como mayonesa, puré de tomate, vegetales y mole mostraron resiliencia y ganaron participación de mercado, pese a un entorno desafiante. La utilidad neta de la parte controladora aumentó 31.4% anual, a MXN $1,786 millones. En tanto, el UAFIDA consolidado ascendió a 6,628 millones de pesos, un alza de 5.3% frente a 2024. “Este desempeño se atribuye principalmente al dinamismo en ventas y a la reducción de costos, lo que permitió compensar mayores gastos operativos”, señaló la empresa. El margen se ubicó en 17.9%, estable respecto al año previo.