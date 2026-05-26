Diego Sucalesca es uno de los hombres cercanos a Javier y Karina Milei. Fue compañero en el teatro en “El consultorio de Milei”, es periodista y es el titular de PromArgentina, la ex Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional (AAICI). Considera que al organismo le faltaba “comunicación” para difundir la producción y la marca argentina en el exterior. En la primera entrevista que da a un medio, explica que el organismo no tiene potestad para encargarse de las inversiones, lo que valió el cambio de nombre.

—¿En qué situación se encuentra hoy la Agencia, que tradicionalmente dependía de Cancillería y pasó a estar bajo la órbita de la secretaría general de Presidencia?

—Recibimos una agencia que tenía patrimonio neto negativo. Hoy revertimos eso y tenemos superávit . La operación es 50/50 con el sector privado, y las empresas pagan full price por participar en las ferias internacionales: pagan el costo de piso, armado y servicios. Eso permitió equilibrar las cuentas y también profesionalizar la participación. Antes, al estar todo subsidiado, muchas veces no se tomaba con el rigor de ir a cerrar negocios .

Tomamos una agencia que se llamaba Agencia de Inversiones y no tenía área de inversión. Y era una agencia de promoción sin equipo de comunicación. Presentamos un Doing Business , una guía de inversión que Argentina no tenía desde 2018, y lanzamos Invest Argentina , una plataforma con proyectos privados curados que buscan financiamiento o socios.

También estamos desarrollando una plataforma de proveedores para que los inversores puedan acceder a estudios jurídicos, contables y otros servicios. Somos una fundación privada con aporte estatal que funciona como puente. Articulamos con el sector público nacional, provincias, agencias provinciales, organismos internacionales, cámaras binacionales, consulados y embajadas.

—En inversiones, ¿el interlocutor es Economía?

—Hacemos presentaciones sobre las oportunidades de inversión en Argentina . Después, si hay interés concreto, mantenemos el vínculo con el área de inversiones y, si corresponde, conectamos a las empresas con gobiernos provinciales o áreas específicas del Gobierno nacional, como Minería o Economía. Somos puente.

—Se presentó la feria Argentina Alimenta, ¿qué impacto esperan para el sector?

—Argentina Alimenta será un hub internacional en La Rural. El corazón va a ser la ronda de negocios más importante de la historia. Desde PromArgentina vamos a traer no menos de 50 compradores internacionales mediante un scouting previo muy fuerte.

Traemos compradores que sabemos que vienen a comprar. Venimos promocionando la feria en eventos internacionales como Gulfood, Alimentaria Barcelona y APAS.

Las exportaciones buscan superar los u$s 100.000 millones este año Fuente: Shutterstock Shutterstock

La idea es que Argentina Alimenta sea la primera de muchas ediciones y que Argentina se instale como un hub internacional de alimentos y bebidas. Venimos promocionando la feria en eventos internacionales como Gulfood, Alimentaria Barcelona y APAS.

—¿Qué expectativa tienen para la feria?

—Son 10.000 metros cuadrados y esperamos que se ocupen completamente. Hay un Gobierno que considera que el sector privado es el que crea valor y nosotros trabajamos para generar las condiciones para que el privado cierre negocios.

Creemos que va a ser importante y que esto tiene una mirada de mediano y largo plazo. Queremos que la feria se instale y se convierta en una referencia internacional para el sector.

—¿Qué aporta Fira Barcelona?

—Fira tiene experiencia internacional y también va a traer compradores europeos. Hubo un lanzamiento en Alimentaria Barcelona y ellos entendieron que era el momento para la Argentina.

—¿Cómo influye en su trabajo la cercanía con la Secretaría General de la Presidencia y el Gobierno?

—Hay un Gobierno que genuinamente considera que el sector privado es el que crea valor y nosotros trabajamos bajo esa premisa. No es lo mismo estar perdido en un organigrama que estar ubicado cerca de la máxima decisión política . Eso tiene una lectura política y ayuda.

Karina Milei, Diego Sucalesca y Horacio Marín en YPF YPF

La Argentina Week en Nueva York fue probablemente una de las acciones de promoción más importantes que tuvo el país: trece gobernadores, buena parte del gabinete nacional y un mensaje unificado sobre orden macroeconómico, apertura comercial y oportunidades de inversión. Ese espíritu queremos replicarlo en París.

Pero el comercio internacional fluye con todo el mundo independientemente de las afinidades personales entre presidentes. Fuimos a SIAL China con empresas argentinas y también fuimos a APAS en Brasil con 42 empresas, récord histórico para esa feria. Más allá de las relaciones políticas, las empresas van y cierran negocios. Cuantos más acuerdos políticos y económicos existan, mejor para las empresas. Pero el comercio funciona igual.

—¿Qué pasó con el foro de inversiones con la Unión Europea que se iba a realizar en Buenos Aires?

—Se postergó por un tema de agenda de Cancillería y estamos pensando hacerlo en el segundo semestre, probablemente entre septiembre y octubre. Lo veníamos trabajando con la embajada de la Unión Europea y cámaras binacionales y estaba muy avanzado. Está muy vinculado al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que para nosotros es muy importante.

—¿Cómo es hoy la relación con Cancillería?

—Trabajamos muy bien con el canciller Quirno. Las embajadas y consulados son fundamentales para nosotros. La embajada en Washington trabajó muchísimo en la Argentina Week y también ahora estamos trabajando con la embajada en Francia para la Argentina Week París. En otras épocas había más tensiones. Hoy trabajamos coordinadamente y eso mejora mucho las acciones de promoción.

—¿Qué se puede esperar de la Argentina Week en París?

—Todavía faltan definiciones de agenda y fechas, pero la idea es replicar el espíritu de Nueva York. Que haya una presencia fuerte de la Argentina, con foco en inversiones y marca país. París funciona como puerta de entrada hacia Europa en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Argentina hoy tiene un valor de marca muy fuerte y queremos un desembarco que sea coherente con este momento de apertura al mundo. La idea es desembarcar no sólo con reuniones de negocios, sino también con presencia cultural y de marca. Entiendo que el Presidente estará, como en Nueva York.

—¿Tienen pensado hacer acciones vinculadas al Mundial de fútbol?

—Estamos trabajando algunas iniciativas en Dallas vinculadas a atracción de inversiones, con foco en Oil & Gas, energía y economía del conocimiento. Todavía está en desarrollo, pero vamos a hacer algo.

—¿Qué sectores están viendo más dinámicos en inversiones y exportaciones?

—Oil & Gas, minería, alimentos y bebidas y economía del conocimiento están muy activos. En OTC vimos muchísimo entusiasmo alrededor de Vaca Muerta. En PDAC, por primera vez, hubo empresas argentinas vendiendo servicios vinculados a minería. Y en alimentos y bebidas vemos empresas cerrando negocios como nunca antes. Economía del conocimiento también es clave. Argentina tiene una marca muy fuerte en ese sector y estamos trabajando para integrar más a startups y clusters tecnológicos bajo el paraguas argentino.

También hubo una reorganización importante de Marca País. Antes estaba perdida dentro de Turismo y hoy trabaja en conjunto con ProArgentina. YPF fue reconocida como Marca País, al igual que Havanna o Quilmes. Se entendió que la marca país es del país, no de un gobierno.

—Con menores ventas en el mercado interno, ¿las empresas buscan exportar más?

—Vemos mucha avidez por exportar. Las empresas entienden que no pueden vivir sólo del mercado interno y que tienen que salir al mundo. También entienden que el comercio funciona de ida y vuelta: no se puede abrir sólo para exportar y no importar. Nosotros trabajamos mucho en capacitación porque sabemos que una feria internacional no siempre genera negocios en la primera participación. Hay que construir reputación.

—¿Hay facilidades o financiamiento para participar en ferias?