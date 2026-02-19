Las acciones de Gruma registraron una caída de 8.15% al arranque de la jornada de este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para cotizar en 312.01 pesos por unidad, tras la publicación de resultados trimestrales por debajo de las expectativas del mercado. El retroceso se produjo luego de que la productora de harina de maíz reportara cifras al cierre de 2025 que decepcionaron a los analistas, en un entorno marcado por menor consumo, principalmente en Estados Unidos. “Aunque Gruma reportó crecimiento en volumen y ventas, apoyado por la resiliencia de otras regiones, la debilidad del consumo en EE.UU. y una base de comparación elevada en México presionaron los resultados”, señaló Ariel Méndez, analista bursátil en BX+. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la emisora reportó una contracción de 5% en su flujo operativo (EBITDA), que se ubicó en u$s 278 millones. La utilidad neta retrocedió 18.5% anual, a 127 millones de dólares, mientras que el margen EBITDA se redujo 130 puntos base, a 17.5%, afectado por mayores costos de maíz en GIMSA y menores volúmenes en Estados Unidos. Analistas de GBM destacaron que, si bien durante el trimestre persistieron presiones en costos de materias primas en México, la compañía anticipa que estos efectos serán temporales y comenzarían a normalizarse en el primer semestre de 2026, lo que podría respaldar una mejora en la rentabilidad hacia la segunda mitad del año. Por su parte, analistas de Monex señalaron que Gruma cerró 2025 con señales incipientes de recuperación en la demanda y con varios factores adversos catalogados como temporales, lo que mantiene una perspectiva relativamente favorable para la emisora. Monex mantiene una recomendación de “Mantener” sobre la acción y proyecta un potencial de alza de 23.1% en los próximos 12 meses, con un precio objetivo de 390 pesos por unidad.