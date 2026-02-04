En esta noticia Nueva directiva en Herdez

McCormick de México anunció el nombramiento de Gerardo Canavati Miguel como nuevo director general, luego de dejar su cargo como Chief Financial and Technology Officer de Grupo Herdez.

El relevo en la dirección se da en el contexto de la reciente operación corporativa mediante la cual Grupo Herdez vendió el 25% de las acciones representativas del capital social de McCormick de México a McCormick & Company (McCormick USA) por u$s750 millones.

Con esta transacción, concretada el pasado 2 de enero, Herdez informó que dejará de consolidar los resultados de McCormick de México en sus estados financieros y que su participación será registrada en el rubro de “Participación en Asociadas”, modificando así el tratamiento contable de la compañía dentro del grupo.

Con este nuevo escenario, Canavati asume el liderazgo de la firma en México. El nuevo director general se incorporó a Grupo Herdez en 2003 y, durante más de dos décadas, ocupó posiciones estratégicas. Al frente de las áreas financiera y tecnológica fue pieza clave en la consolidación de la arquitectura financiera del grupo y en la generación de valor a largo plazo.

“La sólida arquitectura financiera que consolidó durante su gestión es un pilar fundamental de nuestra fortaleza institucional”, señaló Héctor Hernández-Pons Torres, presidente del Consejo y director general de Grupo Herdez, en un comunicado.

Como parte de los cambios en la estructura directiva, Andrea Amozurrutia Casillas fue designada como nueva Chief Financial and Sustainability Officer, en sustitución de Canavati.

Amozurrutia se integró a Grupo Herdez en 2010 y ha desempeñado un papel relevante en el fortalecimiento de la disciplina financiera, el gobierno corporativo y la incorporación de criterios de sostenibilidad en la estrategia del negocio.

Hernández-Pons destacó que su nombramiento garantiza la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del grupo, en línea con las expectativas de accionistas, clientes y otros grupos de interés.

Con estos movimientos, McCormick de México inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Canavati, mientras Grupo Herdez ajusta su estructura financiera y directiva tras la desinversión parcial en la compañía de especias y productos alimenticios.

Las acciones de Herdez, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, cerraron la jornada del martes con un descenso de 0.14% a 73.99 pesos por unidad.