Hay zonas de México donde la velocidad de carga de datos se ubica entre 0.18 y 0.3 megabytes por segundo (mbps), cuando lo mínimo requerido por las TPV es de dos mbps

En esta noticia Alto uso de efectivo

El Gobierno Federal empuja la Ley de Economía Digital para eliminar gradualmente el uso de efectivo en puntos de venta y con énfasis en las gasolineras del país. Sin embargo, un análisis de Petro Intelligence advierte que al menos 203 estaciones operan sin conexión a internet y cientos más enfrentan graves problemas de velocidad y compatibilidad técnica con las terminales electrónicas, poniendo en riesgo la viabilidad de la medida.

Este número representa menos de 0.7% del total de gasolinerías del país, que rebasa 14,350 estaciones, pero afecta principalmente a las personas de comunidades apartadas.

Por si fuera poco, el estudio advierte que existen otras 350 estaciones de servicio que solo tienen acceso a la red de Altán, pero existe un problema técnico.

Alejandro Montufar, el CEO de la consultora precisa que las terminales que se conectan a la red celular necesitan soportar la banda 28 utilizada por Altán, y 6 de las 16 terminales disponibles en el mercado no son compatibles con esta característica técnica, lo que implica el riesgo de que no puedan realizar los cobros electrónicos.

Además, el organismo advierte que predomina la incertidumbre sobre la calidad del internet en el país, pues no hay un registro que determine la calidad general de la conexión requerida para el uso de terminales electrónicas.

En este sentido, explicó que hay zonas de México donde la velocidad de carga de datos se ubica entre 0.18 y 0.3 megabytes por segundo (mbps), cuando lo mínimo requerido por las TPV es de dos mbps.

En la descarga las condiciones son similares, pues los mínimos van de 0.46 a 0.56 mbps, y la recomendación es una velocidad de cinco mbps.

“La falta de una plataforma pública que registre la medición y tenga datos actualizados, no permite identificar qué estaciones tienen una conexión insuficiente para procesar pagos”, advirtió el analista.

Alto uso de efectivo

De acuerdo con los datos recabados por Petro Intelligence, el uso de efectivo varía entre estados, pero el promedio nacional de pagos en efectivo en las estaciones de servicio es de prácticamente 35%.

En este sentido, Sonora es la entidad donde se usa menos el dinero físico, con una proporción de 16.2%, mientras que en Nayarit más de la mitad de los pagos se hacen con efectivo.

En este sentido, Montufar señaló que es necesario establecer una transición paulatina que permita verificar y atender las condiciones de cada estación antes de exigirle la aceptación de pagos digitales.