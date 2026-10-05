Las gasolineras serán las primeras entidades económicas en restringir el uso de efectivo por ley.

El Gobierno de México publicó la Ley de Economía Digital, que busca reducir a la mitad el uso de efectivo en operaciones menores a MXN $500 durante 2027. Esta ley pone el ojo en las estaciones de servicio y las casetas de peaje como conejillos de indias para restringir el uso del efectivo, aunque no existe un plazo definitivo para implementar una prohibición de este recurso en esos negocios.

México busca eliminar el efectivo en gasolineras y casetas: qué propone el Gobierno Shutterstock

Para la Asociación Mexicana de Proveedores de Empresas de Servicios (AMPES), esta transición incluye diferentes retos para alcanzar el éxito, especialmente los relacionados con el despliegue de infraestructura de pago, conectividad, así como costos que pueden mermar las utilidades de las estaciones de servicio.

Ricardo Quiroz, presidente de AMPES, señaló que la digitalización es una oportunidad para modernizar la operación de las estaciones, facilitar la conciliación de operaciones y fortalecer la trazabilidad de las transacciones.

El directivo señala que al ser un cambio paulatino, esta modernización puede avanzar de manera híbrida, ampliando la aceptación de medios electrónicos, combinado con tecnología para que el efectivo que todavía se recibe se gestione con controles, registro y trazabilidad.

A esto se suman desafíos y requerimientos del ecosistema que incluyen:

Conectividad y Redundancia: Garantizar alta disponibilidad de internet y energía, con mecanismos de respaldo, debido a que si bien 98.45% de las gasolinerías tienen cobertura garantizada, el resto está en zonas rurales con escasa conectividad. Integración Tecnológica: Es necesario generar un ecosistema que integre Terminales Punto de Venta, controles volumétricos y ciberseguridad. Gestión Operativa: La coordinación de los sistemas de cobro con los controles volumétricos deberá conciliar operaciones, promover la capacitación del personal y garantizar la atención a consumidores con limitado acceso bancario.

Además, el directivo destacó que es necesario que se mantenga una reducción de comisiones permanentes en las terminales punto de venta, para que las estaciones de servicio mantengan su competitividad en costos.

En este sentido, el gobierno federal pactó la eliminación temporal de comisiones para los cobros con tarjeta, misma que está vigente hasta el 31 de octubre de este año.

Los costos competitivos, señala la AMPES, serán un factor determinante para que el modelo sea exitoso, pues aumentará la accesibilidad para empresarios y consumidores.

Finalmente, Ricardo Quiroz aseguró que es necesario que se establezcan protocolos claros para atender al público en caso de fallas técnicas, que incluyen cortes de luz, caída del internet, o del sistema bancario, con el fin de no interrumpir el consumo de combustible.