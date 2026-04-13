La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantiene como uno de los programas sociales más importantes de México, al entregar un apoyo bimestral de 6,400 pesos a personas de 65 años o más mediante depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar. En esta línea, las autoridades eliminaron el trámite de registro para quienes pasen de la pensión de 60 a 65 años, lo que beneficiará a cientos de adultos mayores. La medida busca asegurar un ingreso básico, con el fin de mejorar su calidad de vida y reducir la vulnerabilidad económica durante esta etapa. A continuación, los detalles de los beneficios económicos de la Secretaría del Bienestar. Las jornadas de registro para este programa suelen abrirse cada dos meses. Durante ese periodo, las personas interesadas deben acudir de manera presencial a los módulos de la Secretaría de Bienestar para realizar el trámite. No obstante, hay una excepción importante. Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que cumplen 65 años no necesitan volver a registrarse, ya que su incorporación al programa para adultos mayores se realiza de forma automática. Quienes sí deban hacer el trámite deberán presentar: El registro debe hacerse de forma presencial, aunque también existe la opción de solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar. En este caso en particular, el monto del apoyo económico se incrementó de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales, como parte de la estrategia para preservar el poder adquisitivo frente al alza de precios. Este ajuste se suma a una tendencia de crecimiento sostenido: desde 2018, el apoyo aumentó más de 400%, ya que en ese entonces el monto era de apenas 1,160 pesos.