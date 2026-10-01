El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, compareció ante el Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Todo tiene un precio en esta vida, y para los mexicanos, tener una gasolina relativamente barata será tener a la Secretaría de Hacienda vigilando de cerca sus ingresos para cobrar más impuestos a los contribuyentes de a pie y a las empresas.

Desde abril, el gobierno federal pactó con los gasolineros mantener el precio de la magna a un máximo de MXN $24 por litro.

En su comparecencia ante el Congreso, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dijo que la dependencia buscará una mayor carga de fiscalización a los contribuyentes para compensar los “huecos” que dejan los estímulos fiscales que aplica el Gobierno Federal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Desde abril de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum pactó con la mayoría de los gasolineros del país ponerle un tope de MXN $24 por litro a la gasolina Magna y otro de MXN $27 por litro al diésel.

Los precios internacionales de los combustibles se han acelerado desde finales de febrero de este año, cuando Donald Trump inició un conflicto bélico con Irán, mismo que se mantiene hasta la fecha y ha empujado los precios del diésel en Estados Unidos a máximos históricos.

Como parte de la estrategia para detener el incremento en el precio de los combustibles, Hacienda ha implementado reducciones al cobro del IEPS, dejando un boquete fiscal que podría alcanzar MXN $27.2 mil millones este año, de acuerdo con estimaciones de Moody’s.

Édgar Amador Zamora, titular de la dependencia federal, reconoció en su comparecencia que los estímulos fiscales a los combustibles son una parte fundamental de la estrategia del gobierno federal para controlar la inflación, y adelantó que se mantendrán en el futuro.

Durante su comparecencia, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cuestionaron la estrategia fiscal para mantener el precio de la gasolina, a lo que el titular de Hacienda respondió que el dinero faltante se recuperará a través de un aumento a la fiscalización.

“Vamos a aumentar la fiscalización y aumentar los contribuyentes formales. Tienen ustedes para su consideración la propuesta en materia de Ley de Impuesto Sobre la Renta que va a ayudarnos a mejorar el régimen simplificado de confianza, pero también al de personas morales. Y cuenta con un paquete de facilidades que va a ser muy importante para que tengamos una mayor base de contribuyentes”, dijo.