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Innovaciones tecnológicas

La Inteligencia Artificial gana cada vez más terreno en las actividades cotidianas de la humanidad y los sistemas de cobro se suman a través de la IA generativa conversacional.

La muestra es el más reciente lanzamiento de Getnet, líder en soluciones de pago en América Latina y la Península Ibérica, empresa que anunció el lanzamiento de una nueva generación de terminales punto de venta (TPV) que cuentan con Inteligencia Artificial Generativa Conversacional.

Imagen ilustrativa del uso de IA en Santander. Foto creada con Gemini

“La innovación marca un nuevo paso en la evolución de las TPV, que dejan de ser únicamente dispositivos para procesar pagos y pasan a convertirse en asistentes inteligentes para los comercios”, detalló la empresa.

Funcionalidades

Esta nueva terminal llegó primero al mercado brasileño en conjunto con Santander, y la primera funcionalidad disponible es el procesamiento de pagos por voz.

Para realizar este proceso, el usuario debe presionar el botón lateral del terminal y decir el importe y el método de pago —por ejemplo, “20,50 en débito”—, el dispositivo interpreta el comando, prepara automáticamente la pantalla de pago y agiliza el proceso de cobro, ofreciendo una experiencia más rápida, intuitiva y fluida tanto para el comercio como para el consumidor.

Además del pago por voz, las nuevas terminales incorporan GetAI, un asistente conversacional integrado que ayuda a los comercios a resolver dudas sobre productos, servicios y procesos operativos directamente desde el dispositivo, simplificando las operaciones diarias y mejorando la productividad.

Innovaciones tecnológicas

La nueva terminal cuenta con mejoras en el hardware que incluyen un procesador Octa-Core de alto rendimiento y micrófonos dedicados para el reconocimiento de comandos de voz.

“Nuestra terminal Android ya no es solo un dispositivo de pago: es un asistente inteligente para el punto de venta. Al integrar inteligencia artificial generativa directamente en el terminal, permitimos una interacción natural por voz que simplifica la operación diaria y hace que cada transacción sea más ágil y eficiente”, afirmó Alexandre Andrade, superintendente de Tecnología de Getnet.

La terminal ya está operativa en comercios de Brasil y en las siguientes fases del proyecto la empresa espera ampliar las capacidades de IA mediante la integración con sistemas de gestión comercial (POS), permitiendo consultas de información operativa, localización de pedidos, acceso a menús y otras funcionalidades que contribuyan a aumentar la productividad de los negocios.

Esta solución se extenderá próximamente hacia otros mercados como México, conforme cada país lo permita, señalaron las empresas.