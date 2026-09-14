Fallo histórico | La Suprema Corte define si el IMSS le devolverá el dinero a jubilados por las cuentas Afore

El sistema de pensiones en México atraviesa un momento crucial ante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión legal se centra en el destino de los recursos económicos acumulados en las cuentas Afore y la posible restitución de fondos para miles de jubilados.

Aunque la expectativa es sumamente alta entre los extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la definición sobre la retención de los ahorros y la unificación de criterios nacionales requiere un profundo análisis judicial antes de dictar un veredicto definitivo.

Fallo histórico | La Suprema Corte define si el IMSS le devolverá el dinero a jubilados por las cuentas Afore

¿Cuál es el conflicto central con el IMSS y las cuentas Afore?

El problema principal radica en la retención de los recursos acumulados en las subcuentas de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) pertenecientes al régimen anterior de jubilación.

Muchos extrabajadores sostienen que estos ahorros les pertenecen de manera íntegra al concluir su vida laboral.

Por su parte, el IMSS ha aplicado criterios restrictivos bajo el argumento de cómo deben administrarse dichos fondos frente a las pensiones otorgadas.

Esta discrepancia generó cientos de demandas individuales y posturas contrarias en tribunales de todo el país.

De esta manera, miles de personas jubiladas enfrentan litigios prolongados con el objetivo de recuperar montos significativos retenidos en sus cuentas individuales.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025 de la Suprema Corte?

Ante la existencia de criterios contradictorios emitidos por distintos Tribunales Colegiados de Circuito —donde unos fallaban a favor de los extrabajadores y otros respaldaban al instituto—, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió intervenir.

Mediante el ejercicio de la Facultad de Atracción 677/2025 (que atrajo amparos clave como el 470/2024 y el 835/2024), la SCJN asumió la competencia para resolver el fondo del asunto. Esta herramienta jurídica busca emitir una interpretación única que evite la dispersión de fallos judiciales y otorgue certidumbre jurídica en el ámbito federal.

Fallo histórico | La Suprema Corte define si el IMSS le devolverá el dinero a jubilados por las cuentas Afore SCJN

¿Se ordenó una devolución automática de dinero para todos los jubilados?

A pesar del revuelo mediático y la importancia jurídica del asunto, la atracción del expediente no representa una orden de ejecución inmediata ni un reparto masivo automático de recursos.

La intervención del Pleno significa que el máximo tribunal está estudiando minuciosamente el expediente.

Todavía está pendiente que se dicte la sentencia definitiva de fondo.

Ninguna autoridad ha liberado pagos masivos de manera generalizada, ya que se espera el pronunciamiento oficial obligatorio.

Este paso procesal es apenas la antesala para definir las reglas claras que regirán las solicitudes de devolución.

¿Qué pasará cuando la SCJN emita su sentencia definitiva?

Una vez que el Pleno de la Suprema Corte concluya el estudio y emita su fallo final, este se convertirá en jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales y juzgados de la república.

Si la resolución determina que los jubilados tienen derecho a recuperar dichos ahorros, el IMSS y las instancias financieras tendrían que acatar el criterio y estructurar mecanismos claros de devolución.

En caso contrario, se mantendrán las restricciones actuales sobre los fondos de las subcuentas de cesantía y vejez.

Por lo pronto, los especialistas aconsejan a los pensionados mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SCJN y de los estrados judiciales para conocer el desenlace de este histórico precedente legal.