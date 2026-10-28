Fondo de Fondos. Anunció una nueva capitalización de 200 millones de dólares para impulsar la industria de capital privado en México, desde empresas en etapas tempranas hasta proyectos de infraestructura tecnológica y energía.

En esta noticia Fondo de Fondos y la inyección de capital de Nafin y Bancomext

Fondo de Fondos recibió una aportación de u$s 200 millones de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para ampliar el financiamiento a empresas y proyectos productivos en México, en una nueva etapa de capitalización que priorizará la innovación, las nuevas tecnologías y la infraestructura.

El anuncio se confirmó la tarde del 27 de octubre, durante la conmemoración del vigésimo aniversario de la firma de inversión. En un comunicado, la institución informó que la participación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) en esta nueva etapa aún se encuentra en proceso de formalización.

“Estos recursos funcionarán como capital catalítico para atraer la participación de otros inversionistas institucionales, con el objetivo de multiplicar 20 veces el monto invertido”, se lee en el documento.

La estrategia contempla financiar distintos segmentos de la industria de capital privado, desde empresas en etapas tempranas hasta proyectos de infraestructura tecnológica y energía. La firma también prevé dar prioridad a iniciativas de innovación y nuevas tecnologías, en línea con los objetivos del Plan México.

Liliana Reyes, directora general de Fondo de Fondos, señaló que la institución contempla destinar u$s 200 millones para respaldar al capital privado en sus distintos segmentos.

“Daremos especial atención a los proyectos que incorporan innovación y nuevas tecnologías. Nuestro propósito es que más ideas mexicanas tengan la oportunidad de convertirse en empresas competitivas y generadoras de valor para el país”, dijo Reyes.

Fondo de Fondos y la inyección de capital de Nafin y Bancomext

En febrero de 2026, Bloomberg News reportó que Fondo de Fondos anticipaba una inyección cercana a u$s233 millones, equivalentes entonces a unos MXN$4,000 millones, procedentes de Nafin y Bancomext.

El anuncio de octubre confirma una aportación de u$s200 millones de ambas instituciones.

La nueva estrategia busca ampliar las oportunidades de financiamiento para empresas con potencial de crecimiento, particularmente aquellas que desarrollan tecnologías, como la inteligencia artificial, productos y soluciones innovadoras.

Desde su creación, en 2006, Fondo de Fondos ha invertido más de u$s1,100 millones a través de 123 fondos y 62 coinversiones, de acuerdo con las cifras difundidas por la institución.

La firma reporta haber apoyado a más de 1,460 empresas y contribuido al respaldo de más de 806,600 empleos directos e indirectos. También señala que ha movilizado u$s 1,150 millones de inversionistas institucionales, entre ellos las administradoras de fondos para el retiro (Afores).