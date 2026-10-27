El momento de iniciar una startup en México nunca ha sido mejor, aseguró Bernardo Cordero, cofundador de Clau.com, al sostener que el ecosistema local cuenta con las bases necesarias para competir globalmente. En el marco de la cuarta edición de la México Tech Week, un encuentro que este año congrega 588 eventos y más de 35,000 registros en CDMX, el fundador de la iniciativa enfatizó que el principal reto del sector no es la falta de recursos o talento, sino la convicción de asumir la capacidad de construir empresas de alto impacto desde el país.

Cordero consideró que siempre hay margen para mejorar el acceso al capital y la disponibilidad de talento especializado y existen recursos y oportunidades para impulsar nuevos negocios.

El reto, dijo, también pasa por convencer a más profesionales de que pueden desarrollar sus proyectos en el país, en lugar de asumir que deben trasladarse al extranjero para innovar.

“Nos las tenemos que creer”, resumió Cordero al referirse a los obstáculos para el desarrollo tecnológico. En su opinión, las dificultades que enfrenta México no son exclusivas del país y pueden convertirse en oportunidades para crear soluciones que respondan a necesidades concretas del mercado.

Capital, talento y oportunidades de negocio

Desde su primera edición, en 2023, México Tech Week ha ampliado su alcance. Ese año organizó más de 70 eventos; en 2024 superó los 200, con más de 9,000 asistentes, y en 2025 rebasó los 400 encuentros y las 20,000 personas, de acuerdo con las cifras presentadas por sus organizadores.

Para 2026, la agenda creció a 588 eventos, impulsados por más de 400 organizaciones, entre emprendedores, empresas y marcas tecnológicas. A diferencia de las conferencias tradicionales que concentran sus actividades en un solo recinto, el formato mantiene una estructura descentralizada, con encuentros en distintos puntos de la ciudad.

Para Cordero, el valor de estas reuniones no se limita a la cantidad de participantes, sino a las relaciones que pueden convertirse en oportunidades de negocio.

En las ediciones anteriores, explicó en entrevista con El Cronista, han escuchado historias de emprendedores que conocieron a sus futuros cofundadores o inversionistas durante la semana, así como de ejecutivos que encontraron nuevas herramientas para incorporar tecnología en sus empresas.

“Todas esas historias que vamos escuchando, que son reales, pues es la razón de ser de México Tech Week”, señaló.

El reto del financiamiento

En materia de financiamiento, Cordero, que también es partner del fondo Nascent consideró que existe capital para proyectos en etapas tempranas cuando los emprendedores y sus propuestas tienen potencial. Desde su perspectiva, uno de los problemas del ecosistema no es únicamente la disponibilidad de recursos, sino la cantidad de empresas en las que los inversionistas identifican oportunidades atractivas.

También defendió que las startups definan su estructura corporativa en función de sus necesidades de crecimiento y de los requisitos de sus futuros inversionistas. Explicó que algunas empresas optan por estructuras internacionales, incluidas entidades en Estados Unidos o las Islas Caimán, para facilitar la entrada de capital y su expansión a otros mercados.

El desafío, añadió, es construir negocios con una propuesta de valor clara y una ventaja competitiva, en lugar de intentar enfrentarse directamente con grandes compañías tecnológicas sin una estrategia diferenciada.

La adopción de la IA, oportunidad para las startups

La inteligencia artificial es otra de las áreas en las que México Tech Week busca mostrar las capacidades locales. Roxana Antohi, COO de México Tech Week, explicó que una de las cinco sedes temáticas de esta edición, AI House, está dedicada a presentar herramientas y desarrollos de inteligencia artificial, con énfasis tanto en las soluciones globales como en las que se están construyendo en México.

“Muchas personas fuera de México piensan que México solo es un consumidor de la inteligencia artificial, pero aquí también se crea”, dijo Antohi al describir la percepción que buscan cuestionar con las actividades de la semana.

La agenda también contempla espacios para conectar a emprendedores con inversionistas, reunir a desarrolladores con empresas que buscan talento tecnológico y mostrar proyectos vinculados con la ciencia y la innovación. Otra de las sedes, Wellness House, está enfocada en actividades de bienestar. Todas estas actividades son gratuitas, destacó Antohi.

Cordero sostuvo que el reto de la inteligencia artificial no consiste únicamente en desarrollar nuevas herramientas, sino en extender su uso y aprovecharlas para mejorar la productividad. Para ilustrarlo, comparó la resistencia inicial al comercio electrónico y a los servicios financieros digitales con las dudas que hoy genera la inteligencia artificial.

A su juicio, la adopción puede acelerarse cuando las personas y las empresas observan los beneficios concretos de estas tecnologías en su trabajo cotidiano.

La cuarta edición de México Tech Week busca, así, fortalecer las conexiones entre quienes desarrollan tecnología, quienes pueden financiarla y las empresas que podrían incorporarla a sus operaciones.

Para sus organizadores, el crecimiento de la agenda es una señal de la actividad del ecosistema; el siguiente paso es que esas conexiones se traduzcan en nuevos productos, empresas y oportunidades de expansión.