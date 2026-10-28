Marcelo Ebrard (der.) con trabajadores de la CFE en el convenio para difundir el Buen Fin.

En esta noticia Avanza digitalización de empresas

La Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un convenio de colaboración para difundir El Buen Fin entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, a través de los recibos de luz, así como los cajeros automáticos de la empresa del Estado.

En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), refirió que el convenio permitirá llegar a 50 millones de viviendas y será uno de los programas de mayor alcance nacional.

La directora de la CFE, Emilia Calleja Alor, y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, firmaron el convenio de colaboración para difundir El Buen Fin. Cortesía Secretaría de Economía

En este sentido, precisó que la publicidad de El Buen Fin se dirigirá principalmente a las mipymes, al señalar que serán las que requieren el mayor impulso.

La estrategia, añadió, busca que los pequeños negocios conozcan los beneficios de registrarse como establecimientos participantes.

Además, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, refirió que el objetivo no se limita a incentivar las compras durante los cinco días de ofertas, que se realizarán del 13 al 17 de noviembre, sino de aumentar el número de pequeños negocios registrados, que son quienes han tenido menos oportunidades de participar en eventos comerciales de alcance nacional.

Avanza digitalización de empresas

Marcelo Ebrard aseguró que la digitalización de las empresas es una condición necesaria para impulsar su competitividad, especialmente en un país donde el comercio electrónico y los medios de pago digitales crecen de forma acelerada.

En este sentido, comentó que en el último año el Gobierno Federal ya ayudó a más de un millón de microempresas a digitalizarse y quiere incorporar otro millón lo más pronto posible.

Ebrard comparó la transformación digital de los negocios con el proceso de electrificación del país, que funcionó como un vector de crecimiento económico acelerado.

“La digitalización es paralelo ahora, significa lo que en algún momento significó la electrificación de todo el país. Quien no está en el negocio digital, tiene una desventaja fundamental”, aseguró.