Los fondos de capital privado invirtieron 6,027.9 millones de dólares en México durante el primer semestre de 2026.

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Los fondos de capital privado (VC) invirtieron u$s 6,027.9 millones de dólares en México durante el primer semestre de 2026, superando en apenas seis meses los 5,376.3 millones de dólares desplegados durante todo 2025.

El récord fue impulsado por operaciones de gran escala como la compra de una participación de 24% en Banamex, que concentró u$s 2,960 millones de dólares, o 49.1% del total invertido entre enero y junio.

Es la primera vez que la inversión de capital privado registrada en un solo semestre rebasa el monto acumulado durante un año completo, según el informe Perspectiva de la industria de capital privado en México, presentado este martes durante el AMEXCAP Private Capital Day en Nueva York.

Durante el encuentro, inversionistas y gestores, Véronique Billia, directora general de AMEXCAP, dijo: “Cuatrocientos inversionistas y administradores de fondos en una misma sala son la mejor estadística que podemos ofrecer. AMEXCAP vino a Nueva York a a hacer comparable a México y conversar sobre las oportunidades únicas que ofrece. Invertimos en el futuro de México, y queremos que se nos mida con la misma vara que se aplica a todo lo demás”, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Asimismo, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo que “la inversión de largo plazo será fundamental para construir una relación entre México y EE.UU. más competitiva y resiliente. México cuenta con las capacidades, el talento y las oportunidades para movilizar capital hacia infraestructura y sectores estratégicos, fortalecer nuestras cadenas de suministro y ampliar nuestra capacidad de coproducción regional. Queremos que México contribuya de manera decisiva al próximo capítulo de crecimiento de la región”.

Startups también impulsan inversión

El capital emprendedor ocupó el segundo lugar, con u$s 1,469.8 millones, equivalentes a 24.4% del total. Las rondas de financiamiento de Kavak, Clip y Plata destacaron entre las operaciones del periodo y reflejan la capacidad del ecosistema mexicano para atraer capital privado en un entorno internacional más selectivo.

Asimismo, el crédito privado recibió u$s 969.1 millones, mientras que los fondos de bienes raíces desplegaron 579 millones. Infraestructura y energía representaron 50 millones de dólares.