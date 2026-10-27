PayJoy busca ganar terreno en el mercado de crédito para la economía informal en México con la adquisición de Ozon, una startup que financia motocicletas para repartidores, y los activos de Finia AI, especializada en evaluar micronegocios mediante inteligencia artificial.

Las operaciones, realizadas en octubre con menos de dos semanas de diferencia, amplían el negocio de la fintech estadounidense más allá del financiamiento de celulares. Aunque no se revelaron los montos ni los términos financieros de las transacciones, ambas compras apuntan a segmentos con necesidades de crédito específicas.

La oportunidad está en un mercado donde 33.1 millones de personas trabajaban en la informalidad durante el segundo trimestre de 2026, equivalentes a 55.1% de la población ocupada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

PayJoy suma financiamiento para motocicletas

La entrada de PayJoy a este segmento comenzó antes de la compra de Ozon. En mayo de 2026, durante su Partners Summit en Cancún, la compañía anunció que adaptaría su tecnología de garantía remota para financiar motocicletas en México.

Daniel Otero, cofundador de Ozon, informó en LinkedIn que la empresa fue adquirida por PayJoy para dar continuidad y ampliar el financiamiento de estos vehículos a personas subbancarizadas.

Antes de la operación, Ozon había levantado u$s 29 millones: u$s 4 millones de capital semilla y u$s 25 millones de deuda. Su modelo contempla créditos a un año con pagos semanales, diseñados para ajustarse a los ingresos de repartidores que trabajan con plataformas como Rappi y Uber Eats.

La adquisición le permite a PayJoy incorporar experiencia operativa en un segmento donde las motocicletas funcionan como herramientas de trabajo y generación de ingresos.

En México, la fintech opera desde 2016 y sostiene que aprueba a más de 95% de los clientes que llegan al punto de venta con intención de comprar un celular financiado.

Finia AI aporta tecnología para evaluar micronegocios

El 12 de octubre, PayJoy anunció la compra de activos selectos de Finia AI, empresa fundada en 2022 por Uri Pomerantz. Sus modelos de inteligencia artificial están diseñados para evaluar negocios con información financiera limitada y propietarios con poco o ningún historial crediticio.

José Luis González, responsable de crecimiento de PayJoy en México, señaló que la tecnología permitirá mejorar la evaluación de riesgo y ampliar la oferta de productos financieros.

La operación también contempla una alianza comercial para que los clientes elegibles de Finia puedan solicitar préstamos y otros productos de PayJoy , sujetos a los criterios de aprobación de la compañía.

A diferencia de Ozon, cuyo negocio se concentra en el financiamiento de motocicletas, Finia aporta herramientas de análisis crediticio que podrían utilizarse para identificar perfiles que los mecanismos tradicionales tienen dificultades para evaluar.

El reto será determinar si esa tecnología permite colocar más crédito con niveles de riesgo controlados, ya que ampliar la cantidad de solicitantes evaluados no garantiza que todos tengan capacidad de pago.

PayJoy respalda su expansión con financiamiento internacional

La fintech ha financiado más de u$s 3,500 millones en préstamos para 20 millones de consumidores en Asia, África y América Latina, según cifras de la propia compañía.

Además, en diciembre de 2025 anunció una línea de deuda de u$s 140 millones con fondos administrados por Neuberger Berman para fortalecer su capacidad de financiamiento. No obstante, PayJoy no ha informado que esos recursos estén destinados específicamente a las adquisiciones de Ozon o Finia.