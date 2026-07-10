La industria mexicana de capital privado está dando un paso para profesionalizar sus procesos y facilitar la captación de inversiones con el lanzamiento del Estándar AMEXCAP, un manual de mejores prácticas de gobierno corporativo que busca reducir la complejidad del levantamiento de fondos y fortalecer la confianza entre administradores e inversionistas.

El documento, presentado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) con el apoyo técnico de BID Invest, establece criterios comunes para la operación de los fondos de inversión, con el objetivo de homologar prácticas, mejorar la transparencia y hacer más eficiente la asignación de capital hacia empresas mexicanas.

El estándar está estructurado en cinco ejes: gobernanza y estructura; gestión y operación del fondo; economía, incentivos y conflictos; transparencia, reporte y comunicación; y conducta responsable, ética y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Además, incorpora tres niveles de madurez —básico, intermedio y avanzado— para adaptarse a fondos con distintos tamaños y grados de desarrollo.

Como complemento, el manual incluye una matriz de implementación que permitirá a los gestores realizar una autoevaluación para identificar oportunidades de mejora. Tanto el estándar como esta herramienta estarán disponibles de forma gratuita para cualquier participante del ecosistema, independientemente de si pertenece o no a la asociación.

José María Zertuche, presidente del Consejo Directivo de AMEXCAP, explicó que el objetivo es disminuir las barreras que enfrentan los administradores durante la captación de recursos.

“Formamos este manual de mejores prácticas para nuestros agremiados y para el mercado en general, con el objetivo de reducir la fricción para el desarrollo de administradores y para el levantamiento de fondos, y facilitar así la canalización de inversión a las empresas y sectores en los que participa el capital privado”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, Véronique Billia, directora general de AMEXCAP, señaló que el nuevo estándar forma parte de la estrategia de la organización para elevar el nivel de la industria y hacerla más atractiva para los inversionistas.

“AMEXCAP existe para profesionalizar la industria y atraer inversión al sector. Son dos caras del mismo camino. El Estándar es la herramienta más ambiciosa que hemos puesto en manos del ecosistema para avanzar en ese doble propósito”, añadió la directiva.

El documento también fue desarrollado tomando como referencia lineamientos internacionales de organismos como ILPA y la OECD, con la intención de acercar las prácticas del mercado mexicano a estándares utilizados por inversionistas institucionales a nivel global.

Desde la perspectiva de BID Invest, una mejor gobernanza puede convertirse en un factor para incrementar los flujos de inversión al país. Andrés Ackermann, director y jefe de Fondos de Inversión de la institución, señaló que fortalecer las capacidades de gestión de los fondos contribuye a generar mayor confianza y crear condiciones para movilizar más capital hacia la economía mexicana.

La iniciativa surge en un momento en que la industria ha canalizado u$s 89,058 millones de dólares a la economía mexicana desde la fundación de AMEXCAP en 2003 y las empresas respaldadas por estos fondos han generado 1.9 millones de empleos, de acuerdo con cifras de la asociación.

AMEXCAP adelantó que dará seguimiento a la adopción del estándar entre los gestores de fondos y actualizará periódicamente el documento con base en la retroalimentación de la industria.