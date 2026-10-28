Walmart señaló que los gastos aumentaron 171.7% de un año a otro, al alcanzar MXN $368 millones.

En esta noticia Walmart no alcanzó las expectativas

Walmart de México y Centroamérica tuvo un trimestre complicado, pues el flujo de clientes se mantuvo prácticamente estable en comparación con el año anterior y un aumento de gastos generales que mermaron su utilidad neta.

De acuerdo con su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre del año, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el resultado de la empresa estuvo afectado por un incremento de los gastos generales en México.

Walmart registró un crecimiento superior a 15% en las ventas online. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La compañía señaló que los gastos aumentaron 171.7% de un año a otro, al alcanzar MXN $368 millones.

Este factor redujo la utilidad de operación en México a MXN $15,979, una baja de 2.6% anual y pegó en la utilidad antes de impuestos, que se quedó estancada en MXN $21,491 millones.

Como resultado, la minorista más grande del país registró una utilidad de MXN $11,027 millones en el periodo concluido en septiembre, lo que significó una baja de 6.1% anual.

Barclays señala que el resultado fue afectado por un desempeño más débil en las ventas a mismas tiendas en México, sumado a inversiones continuas para el crecimiento.

“El EBITDA consolidado se situó un 2% por debajo de nuestra previsión y los márgenes registraron una contracción interanual. Centroamérica mostró mayor fortaleza, y la dirección reiteró sus proyecciones de ventas y márgenes para el año fiscal 2026”, señaló el área de análisis del banco británico.

Walmart no alcanzó las expectativas

Barclays también señaló que los ingresos consolidados de Walmart de México y Centroamérica crecieron 3% anual, hasta MXN $248.8 mil millones, pero se quedaron 1% por debajo de lo previsto.

Mientras en México crecieron a un ritmo de 3.1%, en Centroamérica el alza fue de 6% constante.

En el mismo sentido, Ariel Mendez Velazquez, analista bursátil de Ve por Más, consideró que la minorista reportó por debajo de las expectativas del consenso, al tiempo que mostró un crecimiento en ingresos menor que la inflación en México, manteniendo presiones en márgenes y en la utilidad neta.

Sin embargo, destacó que las ventas netas a través del canal digital aumentaron 15.8% en México, por el negocio Entrega desde Tienda, que avanzó 20.8% anual.

“Adicionalmente, la compañía reportó 27.6 millones de usuarios activos de Bait, 2.3 millones de programas de salud vendidos y una base de 46 millones de clientes activos, reflejando la continua expansión de su ecosistema digital y de servicios”, destacó.