Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con Jeff Goettman, quien encabezó a la delegación estadounidense de para la revisión del TMEC.

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México y Estados Unidos concluyeron la primera ronda formal de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) con una agenda enfocada en las reglas de origen en el sector automotriz, acero y aluminio, así como la seguridad económica de la región, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Los ramos automotriz y el de acero y aluminio son los más afectados por la política arancelaria de Donald Trump, pues mantienen las tarifas más altas, lo que ha afectado la producción y exportación de esos productos hacia Estados Unidos.

Por una parte, el sector acerero y del aluminio mantiene un arancel de 50%, debido a que la Casa Blanca acusa que existen empresas chinas que importan el acero a México desde China con prácticas de dumping y lo reenvían a precios por debajo del mercado a Estados Unidos.

Además, el sector automotriz enfrenta un arancel de 25%. De acuerdo con el Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos busca incrementar el contenido regional de 75% a 82% e integrar una cláusula que obligue a las automotrices a utilizar al menos 50% de las partes de alto valor de un auto con origen estadounidense para acceder a las ventajas arancelarias.

En su comunicado, la Secretaría de Economía mencionó que los equipos técnicos de ambos países, coordinados, avanzaron de manera ordenada en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región.

En la reunión, México reiteró que la fortaleza del tratado reside en la integración de sus cadenas de valor y en las reglas que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo.

“Ambos países llegaron a la mesa de negociación con una posición sólida, sustentada en evidencia, pero con la disposición de construir acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, a la industria y a los consumidores de los tres países. La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador”, señaló la dependencia.

Próximas reuniones

La secretaría a cargo de Marcelo Ebrard mencionó que ambas delegaciones confirmaron el calendario de los siguientes encuentros. La segunda ronda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C., e incorporará los temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, además de dar continuidad a las reglas de origen.

Hasta el momento se pactó una tercera ronda, que se realizará en la Ciudad de México el 20 de julio y estará orientada al cierre de los puntos pendientes de cara a la revisión conjunta de 2026.

Las próximas rondas darán continuidad a la agenda y permitirán incorporar nuevos temas conforme avance el proceso. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de sostener un calendario de trabajo intenso y ordenado, con el objetivo de alcanzar resultados que fortalezcan la prosperidad compartida de la región, detalló.

“Ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión, como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, dijo Marcelo Ebrard en un breve mensaje.