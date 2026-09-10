La empresa energética del Estado emitió certificados bursátiles en la BMV.

En esta noticia CFE refinancia deuda y prepara inversiones eléctricas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresó al mercado local de deuda con una colocación de MXN $20,000 millones, en una operación que combina el refinanciamiento de pasivos con recursos para proyectos de generación eléctrica y que extiende el perfil de vencimientos de la empresa hasta 40 años.

La emisión, realizada mediante tres tramos de Certificados Bursátiles (Cebures), recibió una demanda de MXN $43,974 millones, equivalente a 2.2 veces el monto colocado, de acuerdo con información de CFE.

Al detalle, el primer tramo, CFE 26X, levantó MXN$ 5,000 millones a tres años, con una tasa de fondeo más 48 puntos base y etiqueta sustentable; el segundo, CFE 26-2X, captó 5,550 millones a 10 años, con una tasa de 10.3%, también con etiqueta sustentable.

El tercer tramo, CFE 26U, concentró la mayor parte de la operación, con MXN$9,450 millones a un plazo de 40 años y pagos lineales de capital. El instrumento ofrece una tasa real de 6%.

CFE refinancia deuda y prepara inversiones eléctricas

La mitad de los MXN $20,000 millones obtenidos será utilizada para refinanciar certificados bursátiles y créditos de corto plazo con vencimientos durante el cuarto trimestre de 2026.

La colocación ocurre mientras la CFE mantiene un programa de inversiones de más de u$s 37,500 millones hacia 2030 para proyectos de generación, transmisión y distribución

Los nuevos certificados bursátiles recibieron la máxima calificación en escala nacional por parte de Fitch Ratings, Moody’s Local México y S&P Global Ratings.

Particularmente, Moody’s destacó que la compañía genera alrededor de 72% de la electricidad del país y conserva el monopolio de las actividades de transmisión y distribución, factores que respaldan su fortaleza crediticia. Además, explicó que la empresa brinda servicio a 99.8% de la población mexicana, lo que contribuye a una base de ingresos diversificada y estable.

En la colocación participaron Banorte, BBVA México, Santander y Scotiabank como intermediarios colocadores.

La nueva colocación se suma a una serie de operaciones mediante las cuales CFE ha recurrido al mercado de deuda para financiar proyectos bajo criterios de sostenibilidad.

En septiembre de 2025, la empresa realizó una emisión de MXN $15,000 millones en Cebures con etiqueta sustentable, con fecha de desembolso el 6 de octubre. La operación recibió órdenes por 32,595 millones, más de dos veces el monto colocado.

En el reporte anual, la empresa energética del estado explicó que los recursos obtenidos mediante bonos temáticos emitidos hasta abril de ese año habían permitido financiar 112 programas, proyectos y acciones de las categorías verde y social, por un monto acumulado de MXN $64,740 millones.