En esta noticia IFC ya invirtió US$ 75 millones en CFE Fibra E

El brazo de inversión del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), evalúa participar como inversionista ancla en la potencial Oferta Pública Global de CFE Fibra E, con una inversión de hasta US$ 80 millones, de acuerdo con un comunicado de CFECapital, administrador del fideicomiso.

La participación estaría vinculada a la oferta de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs) que CFE Fibra E tiene previsto colocar en los próximos meses. Sin embargo, la operación todavía está sujeta a diversas condiciones y aprobaciones.

De concretarse, la inversión de IFC reforzaría la participación institucional en la potencial emisión y profundizaría la relación que mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2025.

IFC ya invirtió US$ 75 millones en CFE Fibra E

La relación no es nueva. En septiembre de 2025, el brazo financiero del Banco Mundial destinó US$ 75 millones al bono inaugural de CFE Fibra E, en lo que representó su primer proyecto con la empresa energética mexicana.

En ese momento, IFC señaló que la inversión buscaba apoyar el desarrollo de infraestructura sostenible en México y promover mecanismos para canalizar recursos privados hacia sectores estratégicos, particularmente aquellos vinculados con el crecimiento económico y la transición energética.

Ahora, IFC evalúa ampliar su participación en CFE Fibra E mediante la adquisición de hasta US$80 millones en CBFEs, lo que convertiría a la institución en un potencial inversionista ancla de la oferta.

La inversión propuesta aún no está garantizada. De acuerdo con CFECapital, está sujeta, entre otras condiciones, a la aprobación de la administración y el Consejo de Administración de IFC, así como a que la CFE continúe cumpliendo con los estándares de desempeño establecidos por la institución.

De acuerdo con documentos entregados a la Bolsa Mexicana de Valores, se espera que la oferta global emita dos tipos de certificados. Por un lado la Serie A, identificada con la clave de pizarra FCFE18 y la Serie B, FCFE18-2, que será adquirida exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad.

La operación llega mientras CFE avanza en un plan de expansión para el periodo 2025-2030 que contempla una inversión de u$s 30,000 millones destinados al sector energético.