En esta noticia Piloto Oxxo y Ditsch

Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia de Femsa, continúa reforzando su estrategia de expansión y alianzas en Estados Unidos con la apertura de su primer punto de venta clip-in de Ditsch, la marca alemana de pretzels y panadería, en ese mercado.

La nueva sucursal se ubica en El Paso, Texas, de acuerdo con una publicación en LinkedIn de Carlos García, director de Marketing de Oxxo USA, quien destacó que la incorporación de Ditsch forma parte del fortalecimiento de la propuesta alimentaria de la compañía en ese país.

“Este es un paso importante para fortalecer nuestra propuesta alimentaria. Esta colaboración nos permite seguir mejorando nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes en Oxxo USA”, escribió el ejecutivo.

Ditsch es una marca alemana especializada en la venta de pretzels, croissants, sándwiches y pizza, y es propiedad de Valora, grupo europeo enfocado en retail de conveniencia y foodservice.

Piloto Oxxo y Ditsch

La llegada de Ditsch a Estados Unidos se da luego de que, en enero de 2025, Oxxo inaugurara una tienda piloto de la marca en Monterrey, Nuevo León, donde los productos —elaborados en Alemania y Estados Unidos— se hornean directamente en el punto de venta.

La integración de Ditsch a las tiendas Oxxo responde a la estrategia de Femsa de diversificar su portafolio de productos y servicios, así como de ampliar su presencia en el segmento de food convenience, orientado a ofrecer alimentos listos para el consumo a precios accesibles.

“La colaboración entre Oxxo y Ditsch aprovecha la experiencia internacional de ambas compañías para responder a las crecientes demandas de los consumidores, reforzando la propuesta de Oxxo con opciones rápidas y accesibles adaptadas a los gustos locales”, explicó previamente la empresa regiomontana en un comunicado.

Ditsch se suma a otras marcas con las que Oxxo ha buscado potenciar su oferta de alimentos preparados, como Andatti y Vikingo, además de alianzas estratégicas con compañías como Doña Tota.

Al cierre del tercer trimestre del año pasado, Femsa reportó un total de 25,378 tiendas Oxxo a nivel global, de las cuales 24,057 operan en México, 1,079 en Sudamérica y 242 en Estados Unidos, según su reporte financiero.

Este anuncio se suma a la reciente alianza entre Oxxo y la plataforma de entrega a domicilio Uber Eats, un acuerdo que permitirá a la cadena ampliar su alcance y servicios sin realizar inversiones adicionales en infraestructura.