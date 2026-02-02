Fomento Económico Mexicano (Femsa) se quedó con el 100% de Oxxo Brasil, cinco meses después de haber alcanzado un acuerdo con Raízen. Con la operación, la empresa regiomontana asume el control total de la cadena de tiendas de conveniencia y del centro de distribución ubicado en Cajamar, São Paulo.

Con este movimiento, queda disuelto el joint-venture que mantenía con Grupo Nós —que incluía las tiendas Oxxo y Shell Select— y se consolida el control absoluto del negocio en el mayor mercado de América Latina.

“Todos los demás activos y pasivos de Grupo Nós se asignaron entre Raízen y Femsa de acuerdo con sus respectivos negocios”, informó la compañía en un comunicado.

Femsa y su llegada a Brasil

La historia de esta apuesta comenzó en agosto de 2019, cuando Femsa anunció la adquisición del 50% de Raízen Conveniências por 561 millones de reales. El acuerdo le abrió la puerta a más de 6,200 estaciones de servicio Shell en Brasil, de las cuales cerca de 1,000 ya contaban con tiendas Select. El cierre formal se concretó en noviembre de ese mismo año, marcando su entrada oficial al mercado brasileño.

Al cierre de octubre, Femsa reportó ingresos por MXN $214,638 millones. Aunque no desglosa resultados por región, destacó que las ventas de Grupo Nós crecieron 37.1% y que en los últimos 12 meses sumó 45 nuevas tiendas Oxxo. Hasta el tercer trimestre del año pasado, la operación brasileña contaba con 609 unidades.

Femsa, además de operar la mayor cadena de tiendas de conveniencia en México, tiene presencia en Colombia, Chile, Perú y Ecuador con formatos como Oxxo, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, así como estaciones de servicio bajo la marca Oxxo Gas.

En la jornada de este lunes, las acciones de Femsa (FMX) avanzaron hasta 1.03% en la Bolsa de Nueva York, a u$s 105.59 por título (Ciudad de México, 8:40 horas). En la Bolsa Mexicana de Valores, las operaciones permanecieron cerradas por la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917; sin embargo, las operaciones se reanudarán el 3 de febrero.

Oxxo en EE.UU.

Esta estrategia de Femsa se une a la serie de planes de expansión de la empresa, como su ampliación en EE.UU. donde recientemente dio a conocer que planea transformar 35 tiendas DeleK en El Paso, Texas, al formato de Oxxo durante 2026, lo que se sumaría a las 50 ya reconvertidas en el país.

Para este proyecto Jaime Longoria Manllo asumió el cargo como director general de Oxxo USA y OXXO Gas, para seguir consolidando y escalando su modelo de conveniencia y energía en ese mercado.